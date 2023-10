“Deve fare almeno 15 gol”: sentenza su Leao, milanisti sorpresi

“Rafael Leao deve fare almeno 15 gol”, la sentenza sull’attaccante portoghese lascia sorpresi i tifosi milanisti.

La stagione 2023-2024 è ufficialmente entrata nel vivo. Sono passate già 10 giornate di Serie A e 3 delle coppe europee, i club stanno entrando sempre più nel vivo del campionato e la classifica inizia a definirsi. Diverse squadre sembrano non aver ancora ingranato, mentre altre si sono rese protagoniste di una partenza sprint.

Il campionato è la prova di come alcuni allenatori debbano trovare ancora la quadra giusta per i loro giocatori. Milan e Napoli sono tra le più criticate e i loro tecnici non sono al sicuro viste le ultime partite. Stefano Pioli è tornato al centro delle critiche dopo la rimonta subita dagli azzurri domenica sera, mentre Rudi Garcia sta facendo fatica ad inserirsi in un contesto che aveva visto Luciano Spalletti come perfetto condottiero negli scorsi anni.

Il pareggio per 2-2 è la prova di come entrambe le squadre tornano con un punto che può essere importante per la classifica, ma a loro modo deluse entrambi. Il vantaggio per 0-2 grazie alla doppietta di Olivier Giroud aveva dato speranze alla tifoseria rossonera, ma il secondo tempo si è rivelato un vero e proprio disastro ed è stato buttato quanto di buono fatto nel primo.

Inoltre, il Milan non sta facendo bene in Champions League e l’eliminazione influirebbe molto nonostante il girone di ferro sorteggiato. Due pareggi e una sconfitta per il club rossonero, che si prepara ad affrontare il Paris Saint-Germain allo Stadio San Siro. La gara di andata è terminata con un successo dei parigini, che hanno vinto per 3-0.

La gara con i partenopei ha evidenziato un po’ di malcontento e sfortuna nell’ambiente rossonero. L’emergenza in difesa, visti gli infortuni di Kalulu e Pellegrino hanno obbligato il tecnico emiliano ad adattare Theo Hernandez nei minuti finali, mentre la sostituzione di Giroud e Leao non è stata presa bene dai due attaccanti.

Milan, Bergomi spiazza i tifosi: “Leao deve fare almeno 15 gol”

Giuseppe Bergomi, noto giornalista di Sky Sport nonché ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: