Doppietta in nazionale, gli occhi del Milan sull’attaccante!

Se c’è un punto rimasto insoluto nella scorsa finestra di mercato, quello è l’attacco, per cui il Milan cercherà di correre ai ripari nel miglior modo possibile nella prossima estate.

Una sessione di mercato senza esclusioni di colpi per il Milan. O forse qualche piccola esclusione c’è stata, se si pensa alle necessità che ancora oggi Stefano Pioli esterna alla società. Tanti, infatti, i colpi di mercato messi a segno nei mesi estivi, ma pesa un’assenza fondamentale.

A mancare ai Rossoneri, infatti, è un attaccante. O meglio: un numero 9. Qualcuno, insomma, che possa fare da titolare al posto di Olivier Giroud e che possa trainare a suon di goal la formazione rossonera per molti anni. Un profilo giovane e già decisivo è quello che sembra rispondere alle esigenze del Milan. E per cui la dirigenza ha individuato un nome.

Il classe 2003 che ha stregato il Milan

C’è già un nome in grassetto sul taccuino della dirigenza di Milanello. È quello di Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 di proprietà del Lipsia. A dare prova del suo incredibile talento che ha stregato la capolista della Serie A ci ha pensato anche questa sera, in occasione del match fra la Slovenia (sua nazionalità) e la Finlandia, durante il quale ha messo ha segno una doppietta.

Questo nome non suona del tutto nuovo in via Aldo Rossi. Paolo Maldini, infatti, aveva già tentato di far vestire la maglia rossonera al giovane talento e aveva incontrato l’entourage dell’attaccante. Ma il gruppo RedBull aveva già deciso il passaggio dal Salisburgo al Lipsia cos’ come è andato in porto quest’estate per circa 20 milioni di euro.

La cifra richiesta adesso, però, si è fatta decisamente più vertiginosa. Si tratta, infatti, di 45 milioni di euro e più. Su di lui si aggiungono la concorrenza di Arsenal e Chelsea che da tempo hanno rapporti più diretti con la proprietà austriaca.

Il Milan, per ora, resta vigile a guardare le raffiche di goal del talento sloveno. Senza perdere troppo di vista l’assalto concreto in programma per la prossima estate.