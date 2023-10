Dortmund-Milan, asse di mercato: spunta il retroscena che spiazza i tifosi

Il Milan e il Borussia Dortmund si affronteranno domani in Champions League, ma negli ultimi anni si sono incrociate più volte anche sul mercato.

Valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League di quest’anno, la partita tra Milan e Borussia Dortmund ha tutti i presupposti per essere un vero spettacolo. Oltre al grande stato di forma delle due squadre e all’incrocio tra le rispettive tifoserie, storicamente tra le più calde d’Europa, tanti spunti renderanno particolarmente accesa la sfida di domani sera.

Salta sicuramente all’occhio il ritorno al Signal Iduna Park, ma da avversario, del neo acquisto rossonero Christian Pulisic. Come ben risaputo, l’attaccante statunitense ha infatti militato tra le fila del club tedesco per ben quattro stagioni, tra il 2015 e il 2019, in quella che è stata la sua prima esperienza nel panorama calcistico europeo. Il suo incredibile rendimento in Bundesliga gli valse poi il trasferimento al Chelsea per la cifra monstre di 64 milioni di euro: addirittura il triplo di quanto speso dal Milan per assicurarsi il giocatore durante la scorsa estate.

Domani il Milan affronta il Dortmund di Brandt: nel 2021 era vicino al suo acquisto

Oltre al caso di Pulisic, a rendere ancor più interessante lo scontro tra Milan e Borussia Dortmund vi sono anche i numerosi casi su cui le due squadre si sono incontrate direttamente al tavolo delle trattative o, addirittura, si son date battaglia a suon di offerte.

Ultimo in ordine cronologico, il duello per aggiudicarsi il cartellino di Noah Okafor. Oltre ai rossoneri, difatti, anche i gialloneri lo avevano inserito nella propria lista dei desideri. Stuzzicati dalle sue ottime prestazioni al Red Bull Salisburgo, i tedeschi avevano poi mosso passi concreti per il suo approdo, sfumato solo in seguito all’inserimento del Diavolo. Non appena ha saputo dell’interesse del Milan, infatti, l’attaccante svizzero non ha avuto ulteriori indugi e, pur di vestire la maglia rossonera, ha cambiato il procuratore al fine di agevolare le negoziazioni.

Oltre a questo retroscena particolarmente felice per i tifosi del Diavolo, l’esperto di calciomercato Daniele Longo ne ha riportati altri un po’ più amari ai microfoni di Calciomercato.com. Tra gli altri incroci delle passate stagioni, il Dortmund ha infatti trionfato proprio a discapito dei rossoneri nell’asta per aggiudicarsi Donyell Malen dal PSV Eindhoven. Infine, fa storcere il naso al Milan anche il mancato acquisto di Julian Brandt. La trattativa per l’acquisto del trequartista tedesco era stata portata avanti da Paolo Maldini e Ricky Massara ormai due anni fa. Sembrava tutto fatto, quando proprio all’ultimo arrivò l’inaspettata fumata nera.