Dove guardare Milan-Juventus in streaming e TV

Alle ore 20:45 Milan e Juventus si affrontano allo Stadio San Siro. Dove guardare il big match in TV e streaming.

Sono ore molto importanti in casa Milan. Dopo la fine della pausa Nazionali, la Serie A è tornata a dare spettacolo nella giornata di ieri con 3 partite. Le big hanno risposto subito presente, viste le vittorie di Napoli, Inter e Lazio, che intendono tenere il passo con le altre squadre.

La nona giornata di campionato oggi continuerà a regalarci emozioni, viste le gare di Roma e Atalanta, in vista del big match di stasera. I rossoneri non arrivano al 100 % viste le assenze di Theo Hernandez, Maignan e Loftus-Cheek, tre assenze pesanti che potrebbero condizionare in negativo la gara preparata da mister Stefano Pioli, che farà giocare Mirante vista l’assenza di Sportiello.

La Juve arriva al match con qualche assenza. Danilo si è infortunato nella gara fra Brasile e Venezuela, mentre sarà da capire se Dusan Vlahovic e Federico Chiesa potranno ambire ad una maglia da titolare dopo i problemi fisici avuti nelle scorse settimane. Rugani giocherà, mentre sulla destra mister Massimiliano Allegri potrebbe dar fiducia a Weah.

I bianconeri vogliono prendersi i 3 punti per avvicinare Inter e Milan. Al momento, i nerazzurri sono primi a 22 punti vista la vittoria di ieri contro il Torino, mentre Milan e Juventus sono rispettivamente a 21 e 17 punti. Qualora Vlahovic e compagni dovessero uscire con il bottino pieno da San Siro, si troverebbero a -1 dal club rossonero.

La corsa ai primi 4 posti sarà combattuta fino alla fine, ma sembrano essere Inter, Milan e Juventus ad aver ingranato meglio delle altre. Il Napoli si trova a 17 punti, al pari della Fiorentina, che affronterà l’Empoli nella giornata di lunedì e ha già battuto i partenopei nella scorsa gara di campionato.

Milan-Juventus, DAZN o Sky? Dove guardare il match in TV e streaming

Sarà possibile vedere Milan-Juventus in esclusiva su DAZN, dove basterà scaricare l’app e registrare le credenziali richieste, oppure registrarsi direttamente dal sito. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento tramite Smart TV o Console da gioco.

Milan-Juventus sarà disponibile anche per gli abbonati DAZN e Sky, che potrebbero utilizzare ZONA DAZN, al canale 214 di Sky Sport. La telecronaca del match sarà affidata alla coppia Pardo-Stramaccioni, in uno stadio pieno come al solito che regalerà ai presenti un’atmosfera unica, per una delle partite più belle e seguite di questo campionato.