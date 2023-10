Dove vedere Napoli-Milan in streaming e in TV

Si accendono i riflettori sul Maradona per la decima giornata di campionato, Napoli e Milan scenderanno in campo domani alle 20 e 45. Dov’è possibile vederla?

Tornano a sfidarsi sul campo del Diego Armando Maradona Napoli e Milan, una delle sfide più attese del campionato. Dopo tre trionfi consecutivi, nella scorsa stagione, contro la squadra partenopea (gli ultimi due hanno permesso ai rossoneri di arrivare in semifinale di Champions contro l’Inter) il Napoli di Garcia cercherà con forza di spezzare questa continuità e sarà compito di Mister Pioli e dei suoi giocatori mantenere l’equilibrio.

Dopo la caduta in Champions contro il PSG, che ha visto i francesi trionfare in casa per 3 a 0 e la sconfitta in campionato con la Juventus (0-1), sembra arrivata l’ora per il Milan di rialzare la testa e portare a casa i 3 punti che, in caso di trionfo della Roma contro l’Inter, tornerebbe a dominare la classifica del campionato di serie A.

Diversa invece la situazione del Napoli, attualmente campione d’Italia, che scende in campo dopo due vittorie consecutive: una in Champions contro l’Union Berlino e l’altra in campionato con l’Hellas Verona.

Le probabili formazioni

Torna a disposizione dei rossoneri di Pioli, Maignan, dopo la squalifica rimediata contro il Genoa. Il mister dovrà però fare i conti con altre grandi assenze, come quella di Thiaw in difesa (espulso contro la Juve) Loftus-Cheek, che salterà in modo preventivo la gara a causa di un problema agli adduttori, anche questa sfida in vista di un recupero per Udine, Caldara e Sportiello. Tornano, invece, a disposizione dell’allenatore Ofakor e Jovic, dopo un periodo di stop per infortunio, anche se Pioli sembra non voler ancora rischiare i due attaccanti.

Confermata l’assenza di Osimhen per i partenopei che dovranno fare a meno anche stavolta dell’attaccante nigeriano, mentre sembra recuperato Anguissa di cui la presenza in campo è ancora incerta. Garcia sembra puntare ancora una volta in attacco su Raspadori, come vice Osimhen, preferito all’argentino Simeone.

Sia il modulo rossonero, sia quello azzurro dovrebbe essere il 4-4-3 con le squadra in campo così schierate:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Dove vederla in TV e streaming

Il match che vedrà le due big del campionato sfidarsi, sarà disponibile in chiaro per gli appassionati di calcio sulla piattaforma DAZN, e per gli abbonati a SKY sul canale 214 Zona DAZN.