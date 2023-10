Emergenza Milan: pronta la soluzione per la difesa

Il Milan dopo la gara contro il Napoli si trova in piena emergenza in difesa, Pioli pensa alle soluzioni per le prossime gare.

Sicuramente questo non si può definire un buon periodo per il Milan, che nelle ultime tre partite ha guadagnato solamente un punto. In aggiunta a questo, contro il Napoli sono arrivati anche due stop abbastanza importanti in difesa: quello di Kalulu, alle prese con un lesione del tendine retto femorale sinistro e quello di Pellegrino, che ha rimediato invece una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. I tempi di recupero dei due giocatori ancora non si conoscono ma si pensa che potrebbero non essere brevi, pessima notizia per Stefano Pioli, che la prossima settimana dovrà incontrare nuovamente il PSG.

Milan, possibilità per Bartesaghi e Simic

Il Milan potrebbe puntare su qualche giovanissimo della Primavera rossonera e il primo nome che viene in mente è quello di Jan-Carlo Simic.

Il giovane centrale serbo, classe 2005, è stato già proposto nelle amichevoli estive contro Real Madrid, Juventus, Trento e Novara, dove ha colpito per le sue ottime prestazioni. Simic è un difensore leader del reparto, molto fisico, bravissimo di testa e anche nell’anticipo, tutte caratteristiche che piacciano a Pioli e che sicuramente potrebbero aiutare molto il Milan. Presto potrebbe diventare un giocatore abitudinale del Milan, come Bartesaghi.