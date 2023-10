Florenzi prima di Genoa Milan: “Ultimo sforzo poi possiamo riposarci”

Il terzino rossonero ha rilasciato un’intervista nel prepartita del match contro i Rossoblù che può portare il Diavolo da solo al comando.

Occasione troppo ghiotta per essere sprecata per il Milan. I Rossoneri possono, per la prima volta in stagione, prendersi la vetta in solitaria del campionato dopo il pareggio a sorpresa dell’Inter contro il Bologna. Il match non sarà però semplice, a Marassi c’è infatti un Genoa in grande spolvero dopo la vittoria contro la Roma per 4-1 e voglioso di altri punti. Intanto pochi minuti prima della gara ha parlato Alessandro Florenzi.

Florenzi suona la carica: “Pensiamo a dare tutto oggi”

Il terzino ex Roma, titolare questa sera, è intervenuto ai microfoni di DAZN e ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si evince la volontà della squadra di strappare tre punti preziosissimi:

Come state dopo i tanti impegni? Abbiamo l’ultimo scalino e poi possiamo riposarci. Pensiamo a dare tutto oggi.

Queste le parole di Florenzi che confermano come il Milan voglia approfittare del passo falso dei cugini e di staccarli andando a +2 prima della sosta.