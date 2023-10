Furlani: “Stiamo cercando di fare lo stadio nuovo”, poi la risposta sul moneyball

Il dirigente rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Prime nel pre partita della seconda sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

E’ solo questione di minuti, dopodichè il Milan scenderà in campo per affrontare il secondo turno di Champions contro i tedeschi del Borussia Dortmund. I rossoneri dovranno assolutamente riscattare il passo falso avvenuto nella prima gara contro il Newcastle e per farlo si affideranno al tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Nel pre partita è stato il dirigente rossonero Furlani ad analizzare il momento del club milanese ai microfoni di Prime, dove si è soffermato anche sul nuovo stadio.

MONEYBALL:

E’ dall’estate che lavoriamo bene, c’è grande sintonia. Ora è presto per fare bilanci e vedremo a giugno, siamo qui per giocarcela. Sono 5 anni che sono coinvolto nel progetto e usare la parola moneyball come una sorta di formula magica non è corretto. Noi lavoriamo in gruppo a Casa Milan, così come a Milanello, un algoritmo che sputa fuori soluzioni magiche non è corretto.