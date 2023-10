Furlani suona la carica per Milan Juve, poi su Tonali

Anche l’AD rossonero, Giorgio Furlani ha voluto motivare i suoi in vista del big match importantissimo fra Milan e Juve

Si contano i minuti per il via della gara tra Milan e Juventus. La seconda forza del campionato contro la terza. Solo quattro punti a separare i due colossi del calcio italiano. Una vittoria dei rossoneri permetterebbe loro di riagguantare il primato della classifica scavalcando l’Inter.

Un successo dei bianconeri invece, significherebbe arrivare ad un solo punto dal diavolo. Entrambe le squadre hanno un motivo enorme per il raggiungimento del massimo risultato. Per tanto anche i comprimari delle società hanno voluto mostrare la loro presenza.

Sono sempre stato milanista al massimo – ha detto l’amministratore delegato rossonero -tutte le partite sono importanti. Ci prepariamo sempre alla stessa maniera. I tifosi ci accolgono numerosi e calorosi come sempre.

Su Tonali? Tutti i milanisti vogliono bene a Sandro – ha concluso Furlani – spiace per la situazione. Noi leggiamo le notizie come voi non ne sappiamo di più. Come calcio italiano dobbiamo capire cosa fare per il futuro.