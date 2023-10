Futuro Pioli, Furlani non ha dubbi: “Meglio di Sacchi”

Oggi a Milanello Stefano Pioli è stato premiato dal club. Giorgio Furlani è sicuro sul futuro dell’allenatore.

Per il Milan e il proprio allenatore, Stefano Pioli, oggi è stata una giornata di celebrazioni. Il tecnico emiliano è stato premiato dalla società per l’obiettivo raggiunto sulla panchina rossonera e per l’occasione Giorgio Furlani, amministratore delegato, ha rilasciato delle parole che lasciano a poche interpretazioni.

Pioli festeggia le 200 panchine, le parole di Furlani

Un grande traguardo per il tecnico da tenere stretto, in un grande club. Ora nel mirino un altro obiettivo.

Pioli oggi a Milanello è stato premiato per aver raggiunto le 200 panchine con il Milan. Presenze accumulate dal 2019 ad ora per il classe ’65 con il PSG che, forse, ha reso amari i suoi festeggiamenti di oggi.

A premiarlo sono stati Giorgio Furlani e Moncada, il primo, Ad del Milan, si è espresso così:

Le 200 presenze sono solo un piccolo traguardo. Il prossimo saranno le 220 panchine per superare Sacchi a Febbraio, ma più importante sarà arrivare a Maggio per festeggiare tutti insieme.

Così si esprime Furlani augurando a Pioli di superare una leggenda sulla panchina del Milan come Arrigo Sacchi e augurandosi, inoltre, che a Maggio possano esserci i festeggiamenti della seconda stella. Un messaggio chiaro del club che lascia presagire la permanenza di Pioli al Milan.