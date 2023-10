Genoa-Milan 0-1, la decide Pulisic con mille polemiche: il resoconto del match

Il sabato della Serie A si è concluso con Genoa-Milan conclusa 0-1 grazie alla rete di Pulisic, ma non sono mancate le polemiche.

Il Milan ha concluso nel migliore dei modi il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali. I rossoneri sono riusciti a conquistare i tre punti su un campo ostico come quello di Marassi.

Il primo tempo è andato via su ritmi blandi, poche sono le occasioni degne di nota sia da una parte sia dall’altra. Il match, invece, è completamente cambiato nel secondo tempo in cui ne sono successe di cotte e di crude.

Il rocambolesco secondo tempo di Genoa-Milan

La sfida di Marassi ha completamente cambiato faccia nella ripresa. Per il Diavolo, decisivi sono stati i cambi fatti da Pioli all’inizio della ripresa: Leao e Pulisic per Okafor e Chukwueze. Proprio il portoghese e lo statunitense, infatti, hanno cambiato volto al match. Il primo è andato vicinissimo a sbloccare la partita al 65′ con un colpo di testa parato miracolosamente da Martinez. Il secondo, invece, ha realizzato la rete che ha deciso la sfida all’87′. Rete che ha scatenato tantissime polemiche a causa di un tocco con il braccio – su cui non è intervenuto il VAR a causa della mancanza di immagini nitide – proprio dell’ex Chelsea in occasione del gol. Da quel momento il match si è decisamente acceso.

Al 98′ Maignan è stato autore di un’uscita scellerata fuori l’area di rigore in cui ha travolto Ekuban e che gli è costata il cartellino rosso. I rossoneri, avendo finito i cambi, sono stati costretti a mettere in porta Giroud che ha sudato freddo sulla punizione battuta da Gudmundsson che ha colpito la traversa dopo una deviazione di Tomori. Pochi minuti dopo, inoltre, anche il portiere del Genoa è stato espulso per un intervento falloso su Leao nell’area del Milan. Gilardino, però, ha potuto sostituirlo poiché non aveva ancora finito i cambi. Il Milan è quindi riuscito a portarsi a casa i tre punti dal Marassi dopo un match che nella parte finale si è acceso decisamente. I rossoneri vanno alla sosta in testa alla classifica in solitaria con due punti di vantaggio sull’Inter.