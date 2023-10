Genoa-Milan, Pioli stravolge tutto: ci sarà un esordio dal 1’

Questa sera il Milan scenderà in campo contro il Genoa, dove potremmo assistere a delle clamorose sorprese di formazione da parte di Stefano Pioli.

Oggi alle 20:45 il Milan affronterà il Genoa a Marassi, dove bisognerà conquistare 3 punti preziosi in ottica scudetto, anche se i rossoneri troveranno una squadra non semplice da affrontare e che sta vivendo un buon momento. Ancora molti dubbi di formazione per mister Pioli sugli 11 titolari da mandare in campo, dove potrebbero esserci delle grandi novità rispetto alle prime uscite di questa stagione.

Verso Genoa-Milan, Okafor pronto per una maglia da titolare

L’allenatore rossonero sta infatti pensando ad un cambio radicale, con la possibilità di vedere un reparto offensivo completamente restaurato e con l’esordio dal primo minuto di Okafor. A comporre il tridente d’attacco ci saranno, invece, Jovic e Chukwueze, con Leao e Giroud che sembrano destinati a rifiatare. Ecco di seguito la probabile di entrambe le squadre.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovsky, Matturro; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reinjders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli.