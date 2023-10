“Ho aspettato il Milan”, rivelazione dell’ex Serie A: spunta il retroscena

Arriva un’indiscrezione da parte del giocatore stesso, ormai ex Serie A. Avrebbe aspettato il Milan aprendo ad un suo arrivo.

Il calciomercato spesso è capace di regalare tante indiscrezioni su colpi saltati all’ultimo minuto ed altri, indiscrezioni che arrivano sempre a trasferimenti conclusi. Questa volta è toccato all’ex Bologna Nicolas Dominguez. Il centrocampista è stato accostato al Milan. Il giocatore ha avuto modo di dire la sua sull’argomento.

Dominguez Milan, la verità del giocatore

Il centrocampista argentino ha espresso la sua verità in merito al suo accostamento al Milan.

Il giocatore argentino sembrava essere un obiettivo della dirigenza rossonera per il centrocampo. Un valido giocatore il 25enne, che ora si trova al Nottingham Forrest, che ha conquistato anche la fascia da capitano quando era al Bologna.

In merito alle voci sul suo possibile arrivo in rossonero a Settembre Dominguez, a gianlucadimarzio.com, ha detto la sua versione:

Milan interessato a me? Ne ero a conoscenza e li ho anche aspettati ma non c’è stata nessuna loro mossa verso di me. Ora sono felicce di essere qui.

Così l’ex Serie A gela le voci che lo hanno accostato al Milan in passato affermando che il club rossonero non si è mai messo in azione in modo concreto per lui.