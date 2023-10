Ibra e Balotelli vanno d’accordo: “Ha ragione”

Dopo il botta e risposta degli scorsi giorni, lo svedese e l’ex azzurro sembrano aver capito su cosa sono d’accordo.

Una delle poche certezze che si ha nel mondo del calcio è che senza talento non si può andare da nessuna parte. Grazie al talento si possono raggiungere grandi livelli, ma per affermarsi di certo non basta solo quello. Negli anni si è assistito ad un numero infinito di giocatori con un potenziale sconfinato, ma che a causa di una mentalità non all’altezza non sono riusciti a rispettare le aspettative.

Per poter arrivare al top bisogna essere capaci di saper affiancare il talento all’impegno e alla voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Come detto però ciò non è scontato e spesso molti potenziali campioni si perdono durante il tragitto non riuscendo a sfruttare tutta la loro tecnica. Se ci dovessimo concentrare sul territorio italiano il primo che viene in mente è senza dubbio Mario Balotelli.

L’ex Milan e Inter è sempre stato etichettato come la più grande gemma all’interno del panorama calcistico italiano, ma qualche “balotellata” di troppo gli ha impedito di di esplodere del tutto. Negli ultimi giorni si è assistito ad un vero e proprio botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e Super Mario, con il primo che ha criticato il secondo per le tante occasioni sprecate. La risposta del bresciano è stata una foto con la Champions vinta nel 2010. Su qualcosa i due sembrano però avere lo stesso pensiero,

Balotelli dà ragione a Ibra: “Leao è un fenomeno”

Ciò che ha scatenato il batti e ribatti tra i due ex Milan e Inter è stato un paragone tra Rafa Leao e l’ex Nazionale. Secondo Ibra infatti a differenza del classe ’90, il portoghese è stato capace di sfruttare le occasioni avute e la vittoria dello Scudetto, da assoluto protagonista, nel 2022 ne è la conferma. L’ex PSG ha poi definitivo il numero 10 rossonero un vero e proprio fenomeno e su questo anche Balotelli non ha avuto nulla da ridire.

L’attuale centravanti dell’Adana Demirspor ha infatti riconosciuto lo smisurato talento del portoghese, confermando la frase di Ibrahimovic. Spesso Leao è stato paragonato a Balotelli a causa del suo carattere tutt’altro che perfetto, ma sono indiscutibili i progressi fatti negli ultimi anni che hanno permesso all’ex Lille di diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e l’età è ancora tutta dalla sua parte.