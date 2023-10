Ibrahimovic-Milan, novità importante: succederà oggi!

L’amore tra Ibrahimovic ed il Milan sembra non essere finito. Infatti la love story è destinata a continuare.

Il Milan viaggia verso la trasferta di Genova, in cui se la vedrà contro il Grifone. Per i rossoneri non sarà una partita facile, considerando la voglia di stupire di Gilardino contro le big. Inoltre c’è un altro ex attaccante del Milan che al momento sembra più vicino al Diavolo, ma non per giocarci contro.

Milan, Ibra sempre più vicino

Il Milan vuole riportare a casa Zlatan Ibrahimovic. L’idea era nell’aria, come confermato da La Gazzetta dello Sport, e la dirigenza del Diavolo sta spingendo forte sul gas. Infatti, rivedendo l’ultimo periodo vissuto dallo svedese, si può notare un netto avvicinamento alla dirigenza rossonera.

Ibrahimovic si è prima presentato a Milanello per incontrare squadra e staff tecnico prima della sfida al Newcastle. Poi lo svedese si è incontrato con Cardinale, aprendo a dei colloqui di collaborazione per il prossimo futuro del Milan. Inoltre va ricordato che Ibrahimovic è spesso presente a San Siro per i big match.

A chiudere il cerchio c’è la giornata di oggi. Infatti, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, oggi ci sarà un nuovo incontro tra Ibrahimovic e Furlani a Milano. Le prime mattonelle sono posate: Ibra viaggia verso il ritorno al Diavolo.