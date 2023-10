Icardi vuole la Serie A, si è offerto anche al Milan! L’indiscrezione

Il Milan continua a studiare i vari obiettivi di mercato e in queste ore starebbe tornando di moda il nome di una ‘vecchia’ conoscenza del nostro campionato

La sosta per le nazionali ha portato un po’ di tregua all’interno dei vari club di Serie A, con le squadra che ora avranno più tempo a disposizione per preparare al meglio i prossimi impegni al rientro dalla pausa. In casa Milan bisognerà lavorare duramente, dato che la squadra di Pioli dovrà vedersela contro la Juve di Max Allegri il prossimo 22 ottobre a San Siro, dove in palio ci saranno 3 punti fondamentali ai fini della lotta scudetto, ma anche di quella che è la classifica attuale. In caso di vittoria, infatti, il Milan si porterebbe avanti sulla Juve di 7 punti, dando così il via a quella che potrebbe essere la prima mini fuga della stagione.

Bisogna però fare i conti anche con il fattore rosa, dato che entrambe le squadre rischiano di non presentare i loro pezzi migliori per il big match di Milano. Già, perché mentre la Juve è ancora in attesa di capire se riuscirà a recuperare la coppia d’attacco Vlahovic-Chiesa, i tifosi rossoneri, invece, sono già rassegnati all’idea di non poter vedere in campo ne Mike Maignan, ne tantomeno Theo Hernandez. I due francesi sono stati infatti squalificati nell’ultima uscita di campionato contro il Genoa, il primo a causa del rosso diretto rimediato per la folle uscita sul giocatore avversario, il secondo per somma di ammonizioni, già 5 nelle prime 8 giornate, un pò troppe.

Milan, Icardi si era proposto in estate: nuovo tentativo a gennaio?

Ci saranno, dunque, dei cambi forzati per Pioli, che sta valutando anche come e con chi schierarsi in attacco, visto l’ottimo momento che sta vivendo Giroud, ma considerando anche i cambi dell’ultima sfida che potrebbero aprire a nuovi scenari di formazione. In queste ore però dalle parti di Milanello si sta parlando anche di mercato, con un’indiscrezione che sarebbe emersa nelle prime ore di oggi. Il protagonista di questa vicenda è l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, ora in forza al Galatasaray dove ha già totalizzato 12 gol e 2 assist in appena 14 gare disputate, contando anche la rete realizzata ad Old Trafford contro il Manchester in Champions.

Ora però sarebbe emerso un nuovo retroscena, perché stando a quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Icardi avrebbe voluto fare ritorno in Italia già nella passata sessione di mercato, dove si sarebbe offerto anche al Milan, che però avrebbe ripiegato a causa dell’elevato ingaggio da 10 milioni annui che percepisce l’argentino. Non è ancora detta l’ultima però, perché non è da escludere che i rossoneri possano fare un nuovo tentativo a gennaio.