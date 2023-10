Il messaggio di Balotelli a Leao: “Così ti rovini”

Mario Balotelli, dopo il paragone con l’attaccante rossonero, torna a parlare di Rafael Leao, il commento, però, è piuttosto duro

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, recentemente, era stato paragonato a Mario Balotelli in negativo. Tuttavia, dopo questo primo paragone, ne sono arrivati altri tra il portoghese e diversi giocatori. Tra gli ultimi, c’è proprio quello con Julian Alvarez del Manchester City, portato avanti da Antonio Cassano. L’argentino, nelle ultime partite di Premier League con il club inglese, infatti, ha dimostrato ancora una volta di avere ottime qualità e di riuscire spesso ad arrivare al gol, sia in campionato che Champions League.

Questa volta, però, Balotelli non c’è stato e ha deciso di rispondere al paragone tra il giocatore del Milan e quello del Manchester City. Nella sua risposta, ha anche approfondito le differenze tra il calcio in Italia e in Inghilterra che, comunque, portano avanti stili di gioco piuttosto diversi.

Le parole di Mario Balotelli riguardo Rafael Leao, l’attaccante difende il giocatore del Milan

Ai microfoni di Tv Play, Mario Balotelli, ha parlato di Rafael Leao e della sua carriera al club rossonero che, secondo l’attaccante italiano, dipende molto da lui e dalle sue prestazioni in campo. “Giocare nel City e nel Milan, oggi è completamente diverso – ha esordito Balotelli – . Giocare in Serie A è un conto, in Premier ne è un altro”.

Balo ha poi continuato: “Leao ha un talento assurdo. Sicuramente si trova in una situazione non semplice, perché il Milan è sulle sue spalle. C’è il rischio che si rovini, perché ha dimostrato, ma deve ancora dimostrare il suo valore. Ora è troppo facile attaccare Leao perché ha tutta la responsabilità sulle sue spalle”.

Balotelli ha poi concluso rivolgendosi a Cassano e affermando che un commento del genere non l’avrebbe accettato neanche lui. Dunque, secondo l’attaccante italiano, Rafael Leao ha molto peso sulle sue spalle e un paragone tra lui e l’attaccante argentino del Manchester City sembrerebbe piuttosto insensato in quanto il campionato italiano e inglese e il tipo di gioco che viene portato sul campo sono decisamente diversi tra di loro. Infine, ha deciso anche di parlare proprio di Antonio Cassano, l’autore del paragone. In poche parole, Balotelli ci ha tenuto a difendere l’attaccante portoghese che, però, deve prestare attenzione al suo futuro che, presto, potrebbe essere rovinato dalle responsabilità che si porta dietro.