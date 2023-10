Il Milan guarda dopo Maignan: già scelto il nuovo portiere

Il Milan sta valutando il dopo Maignan: in caso di cessione del francese, già pronto il nome del sostituto

La squadra di Stefano Pioli è pronta a stupire ed i tifosi, ora come non mai, dovranno supportare la propria squadra fino alla fine della stagione per confermare l’attuale posizione in campionato, migliorare l’andamento in Champions League dopo due pareggi a reti bianche con Newcastle e Borussia Dortmund, in un girone difficilissimo con l’aggiunta del Paris Saint-Germain, ed aggiudicarsi la Coppa Italia.

Tra i punti fermi del Milan vi è, su tutti, Mike Maignan, stella rossonera sempre più una sicurezza dopo le parate decisive in questo avvio di stagione. Nonostante il rosso contro il Genoa che gli costerà la sfida contro la Juventus, ha compiuto un intervento clamoroso, salva risultato sul risultato di 0-0.

La filosofia della società è ben chiara: nessuno è incedibile. Verrà tenuta, perciò, la linea che la società ha seguito nell’ultima sessione di calciomercato estiva con la cessione di Sandro Tonali.

Il Milan pensa al post-Maignan, nomi caldi in lista

Mike Maignan è una sicurezza del presente ma, verosimilmente, non una certezza futura. Il suo valore di mercato è di oltre 60 milioni di euro ma le top d’Europa sarebbero pronti ad un esborso di denaro importante pur di assicurarsi le prestazioni sportive del portiere francese. In pole Chelsea e Bayern Monaco. La squadra londinese per sopperire al trasferimento di Mendy in Arabia e Kepa al Real Madrid, i tedeschi per affidarsi ad una figura potenzialmente paragonabile ad un Manuel Neuer ormai troppo in là con l’età e con troppi problemi fisici.

I rossoneri vogliono tutelarsi e, secondo quanto riportato calciomercato.it, Forlani e Moncada vorrebbero regalare a Pioli un profilo giovane e promettente. Sul taccuino c’è il nome di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta che chiederebbe una cifra intorno ai quindici/venti milioni di euro.

All’appello è presente anche l’idea Giorgi Mamardashvili, classe 2000 in forze al Valencia che sarebbe disposto a trattare per una cifra che aggira intorno ai 30 milioni di euro. Nel frattempo non è esclusa la pista rinnovo per Maignan che potrebbe prolungare fino al 2028 – 2 anni in più rispetto al suo contratto attuale – a cifre esorbitanti. L’estremo difensore ex Lille, percepisce 3,2 milioni di euro netti a stagione ma potrebbe arrivare a guadagnare ben 6 milioni bonus compresi.