Il MIlan guarda in casa Atalanta: nuovo obiettivo nel mirino

I Rossoneri continuano il loro scouting alla ricerca di nuovi talenti e nella lista della dirigenza c’è anche un talento della Dea.

Con la sosta per le nazionali e le varie competizioni per club in pausa, la testa delle varie società si sposta di nuovo sul mercato. Il Milan, sempre alla ricerca di giovani promettenti che possano definitivamente esplodere a Milanello, continua ad aggiornare la sua lunga lista di obiettivi e adesso nel mirino sembra esserci anche Matteo Ruggeri, che sta ben figurando all’Atalanta.

Milan su Ruggeri: obiettivo per l’estate

Le fasce sono tra i reparti dove la dirigenza rossonera vuole intervenire maggiormente ed è abbastanza ovvio che nel mirino sia finito anche l’esterno di Giampiero Gasperini, tra i migliori della compagine bergamasca e tra i migliori di tutto il campionato.

Secondo calciomercato.com già nella scorsa estate il Diavolo aveva fatto un tentativo per il classe 2002, avanzando un’offerta in prestito con diritto di riscatto, rifiutata dalla società nerazzurra. Ora chiaramente la valutazione è nettamente aumentata e per portare Ruggeri a Milano servirà senza dubbio un’offerta più concreta.