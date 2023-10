Il Milan ha scelto il vice Maignan, occhi sul portiere della Serie A!

Il solo Marco Sportiello non basta al Milan, che ha intenzione di acquistare un altro portiere come vice di Mike Maignan.

Il Milan potrebbe presto cercare un ulteriore estremo difensore da aggiungere alla propria rosa. Alla base dei ragionamenti del club rossonero, vi è sicuramente l’ormai comprovata tendenza all’infortunio di Mike Maignan, ma non solo. Dalle parti di Via Aldo Rossi vi è infatti parecchia apprensione riguardo gli sviluppi dei discorsi legati al rinnovo del n°16, attualmente in bilico a causa delle importanti richieste mosse da quest’ultimo e dal suo entourage in termini economici. L’ex Lille punta ad un ingaggio al livello dei top mondiali nel ruolo, così da avvicinarsi anche a quanto percepito dal calciatore più pagato dell’organico rossonero, ovvero Rafael Leao.

Inoltre, il contratto dell’attuale terzo portiere, Antonio Mirante, scadrà il prossimo giugno e difficilmente verrà prolungato nuovamente. Il suo ruolo, in tal caso, potrebbe spettare a Marco Sportiello. Al netto dell’affidabilità mostrata sin qui, in ottica futura l’ex Atalanta potrebbe non bastare a sopperire ulteriori assenze del titolare francese per problemi fisici o, addirittura, a prenderne definitivamente il posto in caso di mancato accordo sul rinnovo ed eventuale addio durante la prossima estate.

Calciomercato Milan, Carnesecchi nel mirino come nuovo vice di Maignan

Visti i numerosi dubbi legati al futuro in rossonero di Maignan, il Milan avrebbe messo recentemente nel mirino un portiere più giovane dai grandi margini di miglioramento, il quale attualmente milita in Serie A.

Secondo quanto riportato da TuttoAtalanta.com, Marco Carnesecchi sarebbe finito nei radar del Diavolo. Il classe 2000 è stato titolare indiscusso durante le ultime due stagioni in prestito alla Cremonese. Sia nell’annata della promozione dalla Serie B, che nella più recente in massima serie, l’estremo difensore dell’Under 21 si è affermato come un assoluto protagonista in positivo tra le fila dei grigiorossi.

Al suo ritorno a Bergamo, però, il portiere italiano ha dovuto fare i conti con l’accesa concorrenza di Juan Musso, finora preferitogli dal tecnico Gian Piero Gasperini: l’ex Cremonese è sceso in campo in sole due occasioni in questo avvio di campionato. Un fattore sul quale la dirigenza rossonera potrebbe far leva per strappare il suo cartellino ad un prezzo decisamente inferiore al suo reale valore. Se tale scenario dovesse realizzarsi, si tratterebbe del secondo colpo di fila dall’Atalanta tra i pali, dopo avervi prelevato Sportiello a parametro zero durante la scorsa estate.