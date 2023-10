Il Milan ha trovato il nuovo bomber: colpo da sogno

Nome nuovo per rinforzare l’attacco rossonero. Caccia aperta sul mercato, nuovo numero 9 nel mirino. Il suo nome

Olivier Giroud ormai ha 37 anni e ,nonostante l’ottimo rendimento, il Milan ha già iniziato a pensare ad un sostituto per il futuro. Jovic, ad oggi, non è ritenuto pronto per ricoprire il ruolo di prima punta titolare ed Okafor non ha le caratteristiche richieste da Pioli per il ruolo da attaccante centrale.

I rossoneri hanno iniziato a muovere i primi passi sul mercato per il numero 9 del futuro. Giroud lascerà un’eredità importante e servirà qualcuno che possa trascinare la squadra nei prossimi anni. I dirigenti rossoneri si stanno muovendo su più fronti, ma occhio al nuovo nome. Le ultime!

Attaccante nel mirino, direttamente dalla Bundesliga!

I rossoneri sono primi in classifica dopo le prime 8 giornate di campionato. Il Milan è partito forte, 7 vittorie e solamente uno scivolone contro i rivali di sempre dell’Inter ha fermato l’importante cammino della squadra. Sono 21 i punti conquistati e la società è pronta per sognare in grande.

La condizione ed il periodo di forma della squadra sono ai livelli massimi, ma la società ha già iniziato a cautelarsi per il futuro. Olivier Giroud è fondamentale nel suo ruolo, ma la sua età non lo favoriscono di certo. Il Milan deve iniziare a muoversi per non rischiare di restare scoperti in avanti. Il francese ha ormai 37 anni e non potrà continuare ad esprimersi ad altissimi livelli per molti anni.

Secondo Tuttosport, i dirigenti rossoneri starebbero muovendo i primi passi per il bomber del futuro. Benjamin Sesko è finito nel mirino del Diavolo. Il classe 2003 è molto promettente ed ha iniziato alla grande sia in campionato che con la propria nazionale.

Lo sloveno non ha un ingaggio elevatissimo e le richieste del Lipsia non sembrerebbero per nulla esagerate. Il suo profilo sarebbe ideale per il futuro numero 9 e bomber dei rossoneri, ma su di lui si sono mossi tantissimi top club europei. Il giovane sta già incantando tutti e la società dovrà muoversi d’anticipo se vorrà accaparrarselo.

Non è l’unico nome sondato dalla dirigenza, ma sembrerebbe uno di quelli più convincenti. La facilità di calcio, la fame di gol, gli ottimi movimenti in area e molto altro sono tutte caratteristiche che fanno di lui uno dei giovani più promettenti nel ruolo per il futuro. Il Milan c’è, Sesko è finito nel mirino della società.