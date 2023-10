Il rinnovo non basta: il Milan è pronto a cederlo

Il Milan inizia a programmare i rinnovi di alcuni componenti della rosa, non tutti però possono essere soddisfatti. Il giocatore può partire

In questa pausa nazionali piuttosto concitata per il calcio italiano i vari club mantengono comunque il focus sui propri percorsi ed impegni e sui propri effettivi in rosa. È il caso anche del Milan. La società rossonera cerca di sfruttare questa pausa per avviare i contatti con alcuni giocatori importanti all’interno della squadra offrendo rinnovi di contratto. Non sempre però tutte le richieste possono essere soddisfatte da parte della società verso i giocatori e i loro agenti che, spesso e volentieri, giocano sempre a rialzo.

Sul piatto dei rinnovi tanti nomi importanti. Da Maignan, forse il più importante, a Kjaer e Giroud. Dunque il Milan cerca di blindare le proprie stelle ma anche quelli che sono considerati i veterani della squadra che, ovviamente, sono fondamentali nella gestione e nell’inserimento in rosa dei ragazzi più giovani o dei nuovi arrivati. Tra i rinnovi i rossoneri discutono anche con Rade Krunic per averlo ancora in rosa, la trattativa però si complica.

Milan, trattativa in stallo per Krunic

Il Milan tratta con il giocatore bosniaco per il rinnovo di contratto, c’è distanza però tra offerta e domanda.

Rade Krunic è arrivato al Milan nel 2019 e per Stefano Pioli è stato da subito un jolly nella rosa rossonera. Giocatore versatile che nelle quattro stagioni passate al Milan è riuscito a ricoprire tanti ruoli differenti ed è riuscito ad essere sempre utile alla causa rossonera.

Complice l’infortunio di Bennacer in questa nuova stagione Krunic sta trovando molto più spazio da titolare giocando davanti alla difesa nel centrocampo a tre di Pioli. Nelle ultime gare ha preso vita il ballottaggio con Adli però per il tecnico rossonero ha grande stima verso il centrocampista bosniaco.

Ora alle prese con un infortunio muscolare il Milan e Krunic hanno iniziato a trattare per il rinnovo di contratto. Il bosniaco andrà in scadenza nel 2025 e ad oggi al Milan percepisce 1.5 milioni di euro netti più bonus. Il Milan è pronto ad offrire al giocatore un prolungamento di contratto sino al 2027 con un aumento dello stipendio che arriverebbe a 2.5 milioni di euro più bonus.

Secondo Tuttosport però la richiesta da parte del giocatore e del suo entourage è diversa, chiedono difatti circa 3.5 milioni di euro annui. Quindi c’è distanza tra le parti, serviranno altri incontri per andare a limare la trattativa ma nel caso non si arrivi ad un punto di equilibrio non è escluso che il Milan decide di lasciar partire il calciatore.