Intreccio con Mbappe: 90 milioni e addio Leao

Anche durante la sosta per le nazionali, Rafael Leao è al centro delle voci di mercato: il retroscena.

Il Milan è arrivata alla seconda sosta della Serie A da capolista: i rossoneri di Stefano Pioli, infatti, dopo le prime otto partite del Campionato si trovano in vetta alla classifica, a +2 sui cugini nerazzurri. Dopo la brutta sconfitta nel derby, per il Milan sembrava impossibile raggiungere l’Inter prima della sosta, complice anche il calendario a favore dei nerazzurri, ma la sconfitta contro il Sassuolo e il pareggio con il Bologna hanno permesso al Milan di effettuare e completare il sorpasso, classificandosi così al primo posto in questo primo tour de force.

Se in campionato il Milan conferma di essere una delle dirette contendenti per lo Scudetto, che varrebbe la seconda stella per i rossoneri, in Champions i rossoneri fanno fatica a decollare: nelle prime due uscite contro Newcastle e Borussia Dortmund, il Diavolo ha portato a casa solo due pareggi. Le prossime uscite sono quelle contro il Paris Saint Germain: andata e ritorno, che potrebbero già influenzare l’accesso agli ottavi della competizione.

Calciomercato Milan, Leao via a giugno? L’indiscrezione

Mentre a Milanello Pioli ha a che fare con metà squadra, complice l’impegno delle nazionali, non smettono di correre le voci di mercato legate al gioiellino rossonero Rafael Leao: il portoghese, che attualmente è in ritiro con la propria nazionale, impegnata in due sfide valevoli per Euro24, è al centro delle voci di calciomercato.

Leao ha rinnovato lo scorso giugno il proprio contratto con il club rossonero, ma nonostante questo, alcuni grandi club europei hanno messo gli occhi proprio su di lui. Fino ad ora, in campionato sono 3 i gol messi a segno da Leao, mentre in Champions il contatore è ancora sullo zero.

Come riportato da Fichajes.net, il club che maggiormente sta monitorando la situazione del portoghese è il Real Madrid: la società di Florentino Perez, indipendentemente dal successore di Ancelotti, ha messo gli occhi sull’attaccante rossonero. Se infatti non dovesse andare a buon fine l’assalto per Mbappe, i Blancos virerebbero subito su Leao.

Il Milan, che dal canto suo non lascerà partire facilmente il suo gioiellino, attualmente chiede 90 milioni di euro: la società spagnola proverà in qualche modo ad abbassare le pretese della società rossonera, consapevole però del fatto che Leao ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2028 dove è presente una clausola ben più alta. Saranno interessanti gli sviluppi in questi mesi, anche per quanto riguarda la situazione di Mbappe al PSG.