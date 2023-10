Inzaghi pronto al ritorno in panchina: dove allenerà

Sono ore concitate per l’ex calciatore del Milan Pippo Inzaghi, che sembra aver trovato una nuova destinazione

Il Milan vince contro il Genoa e si presenta alla sosta nella miglior condizione possibile. I rossoneri hanno infatti ritrovato la testa della classifica grazie alla rete di Pulisic, ma soprattutto, al passo falso dell’Inter contro il Bologna in quel di San Siro, che ha permesso alla squadra di Pioli di effettuare il sorpasso. Rete, quella di Pulisic, che è stato senza ombra di dubbio l’episodio più discusso della giornata, con lo statunitense che sembra essersi aiutato con una braccio nel tentativo di stoppare il pallone, ma ritenuto involontario dal direttore di gara.

Ma la gara di Marassi è da mettere alle spalle, dato che al rientro dalla pausa nazionali ci sarà il big match contro la Juve, che potrebbe valere anche come un avvio di fuga da parte dei rossoneri. Con i 4 punti di vantaggio attuali, infatti, in caso di vittoria il Milan andrebbe a 7 lunghezze dalla squadra di Allegri. È pur sempre vero che siamo ancora all’inizio della stagione, ma iniziare a mantenere una distanza di questo tipo può rivelarsi fondamentale, anche sotto l’aspetto della condizione mentale.

Milan, l’ex Inzaghi ad un passo dalla Salernitana: i dettagli

Ma c’è anche chi non se la sta passando affatto bene e il riferimento va all’allenatore della Salernitana di Paulo Sousa, sempre più vicino al divorzio dal club campano. I risultati maturati fino a questo momento sono disastrosi, con soli 3 punti ottenuti in 3 pareggi. Zero vittorie, dunque, che portano verso una direzione ben definita e che quasi sicuramente vedrà l’esonero dell’allenatore portoghese. Il presidente Iervolino ha già fatto intendere che non ci saranno ripensamenti e nelle ultime ore ha iniziato a muoversi per capire chi potrebbe essere il suo sostituto.

A dire il vero il profilo è stato già individuato, perché stando a quanto riportato da Sport Mediaset, la Salernitana starebbe pensando seriamente all’ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi, svincolatosi dalla Reggina dopo l’esclusione dal campionato di Serie B. Ci sarebbe già stato un incontro a Milano tra le parti, con Inzaghi che avrebbe manifestato grande entusiasmo e sarebbe disposto ad accettare. Ora la palla passa nelle mani di Iervolino, che continua a prendere tempo per fare la scelta più appropriata.