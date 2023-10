“Juventus meglio del Milan”: la notizia sorprende tutti

“Juventus meglio del Milan”, la notizia che nessuno si aspettava. Un dato reso noto solo nelle ultime ore ha sorpreso tutti i tifosi e gli appassionati.

Nelle ultime stagioni il brand Milan è pian piano cresciuto in termini sportivi e non solo. Lo scudetto raggiunto nella stagione 2021/22 ha dato il via ad un miglioramento in ogni ambito. A livello di campo da ricordare ovviamente la semifinale di Champions League raggiunta lo scorso anno, seppur poi terminata con l’eliminazione ad opera dei cugini dell’Inter. Il Milan in questa stagione tornerà a lottare per lo scudetto e per le prime posizioni in classifica. Vincere il tricolore vorrebbe dire infatti conquistare la seconda stella del ventesimo scudetto, superano i nerazzurri nel conteggio degli scudetti.

Football Benchmark ha reso noto nelle ultime ore un nuovo studio che hanno condotto negli ultimi tempi. Sono stati studiati gli effetti della comunicazioni sulle squadre di calcio. Al giorno d’oggi la comunicazione e il social media marketing è fondamentale per le squadre di calcio ormai viste e trattate come veri e propri brand. Il Milan sta facendo passi in avanti da questo punto di vista, privilegiando sempre più i contenuti social durante la settimana e in concomitanza delle partite.

Classifica dei social: Milan sopra l’Inter ma sotto la Juventus

Il modo di comunicare sui social ha assunto sempre più importanza nel mondo del calcio. Instagram, X (l’ex Twitter), Facebook, e ovviamente Tik Tok, piattaforme ormai usatissime dai club. Tik Tok in particolare ha avuto un boom incredibile negli ultimissimi anni: meme, contenuti speciali, trend e highlights: è diventato fulcro dei contenuti calcistici.

Il Milan usa molto anche la piattaforma Twitch per seguire la squadra e per commentare con gli utenti tifosi le conferenze stampa di Pioli, in modo da valorizzare il rapporto con i tifosi.

Football Benchmark ha stilato una classifica delle società calcistiche più seguite al mondo, tenendo in considerazione Facebook, Instagram, X, Tik Tok, YouTube, e Weibo.

Al primo posto si trova il Real Madrid, seguito subito da Barcellona e Manchester United. La Juventus è la prima squadra della Serie A, mentre il Milan si trova al dodicesimo posto. Tredicesimo posto per l’Inter.