Leao deluso: “Oggi c’è stato un problema”

Termina a reti bianche lo scontro tra Borussia Dortmund e Milan. Il pareggio è maturato a seguito di una gara con tanti errori, come dichiarato anche da Leao nel post partita

Occasione da una parte e dall’altra, ma nessuna rete. Finisce a reti bianche la sfida Borussia Dortmund e Milan. Entrambe le compagini hanno mostrato spunti interessanti, ma nessuna delle due è riuscita a colpire l’avversaria.

Si mangiano le mani specialmente i rossoneri, spreconi in diverse azioni che potevano essere sfruttate con maggior cattiveria. Per il Diavolo è il secondo pari per 0-0 dopo quello casalingo con il Newcastle. Tutto è però ancora in gioco per gli uomini di Pioli, in un girone che si prospetta pieno di sorprese come quella avvenuta nell’altra gara, in cui i Magpies hanno sconfitto per 3-1 il PSG, prossimo avversario del Milan.

Borussia Dortmund-Milan, le parole di Leao nel post partita

Nel post partita di Prime Video Rafael Leao ha espresso il proprio parere sulla partita:

“Non siamo contenti, la prima partita con il Newcastle l’abbiamo controllata e abbiamo creato ma non abbiamo segnato. Oggi abbiamo iniziata cosi cosi ma abbiamo creato tanto poi. Di fronte a questo ambiente, per quello che abbiamo creato dovevamo uscire con 3 punti: in Champions League quando non fai gol la paghi. Sono contento della squadra specialmente per la reazione di fronte a questo stadio che è spettacolare, ma sono anche deluso per il risultato”.

Il portoghese ha sottolineato il problema dei rossoneri:

“Oggi il problema è stato l’efficacia. Bisogna imparare da queste partite, pensiamo alla prossima e ad essere piu cattivi”

Il focus dell’attaccante è già alla prossima gara decisiva contro il PSG: