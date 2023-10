Leao non difende? Pioli risponde a Sacchi, ‘frecciata’ in conferenza stampa

Il Milan di mister Stefano Pioli è pronto e motivato in vista del big match contro la Juventus. I rossoneri hanno tutte le intenzioni di restare al comando della classifica

Il calcio italiano si prepara per uno scontro titanico. Il Milan di Stefano Pioli si appresta a sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri, match che andrà in scena domani sera sul manto erboso di San Siro per la nona giornata di Serie A. Questa partita di altissima importanza è destinata a scuotere le fondamenta del campionato di massima serie e a mantenere i tifosi di entrambe le squadre con il fiato sospeso.

I rossoneri hanno dimostrato fin dall’inizio della stagione una determinazione ferrea, nonostante il brusco ko nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi. Attualmente, con un vantaggio di +2 punti rispetto proprio ai rivali storici, il Milan di mister Stefano Pioli ha l’obiettivo chiaro: consolidare la sua posizione in testa alla classifica e continuare a inseguire il titolo di campione d’Italia.

Dall’altra parte del campo, la Juventus cerca di ritornare alla gloria sotto la guida di Massimiliano Allegri. La squadra torinese è terza in classifica, ma ha un grande desiderio di riportare lo Scudetto a Torino. Questa partita va ben oltre una semplice partita di calcio. È un duello tra due delle squadre più grandi e storiche del calcio italiano, una sfida che appassiona migliaia di tifosi in tutto il mondo. La partita del 22 ottobre a San Siro rappresenta un capitolo fondamentale di questa stagione di Serie A.

Pioli tuona contro Sacchi

Nel corso della conferenza pre-gara in vista della sfida contro la Juventus, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha affrontato anche le critiche rivolte al suo attaccante portoghese, Rafael Leao, da parte dell’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi.

Sacchi aveva dichiarato in un’intervista al quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ che Leao non avrebbe giocato con lui e che, prima di prendere un giocatore, guardava molto la persona, sottolineando l’importanza del temperamento: “Con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Leao avrebbe tanto, tantissimo, e credo sia assolutamente un bravo ragazzo. Nel calcio però si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo. Da noi correvano tutti”.

Pioli ha risposto a queste critiche in maniera decisa, anche se senza nominare esplicitamente Sacchi. Ha dichiarato: “Ho sempre pensato che Rafa Leao sia contento di avere un allenatore come me, e ora lo penso ancora di più”. In particolare, Pioli ha affrontato l’accusa che Leao non aiuterebbe la squadra in fase difensiva, definendola un “falso storico”. Il tecnico milanista ha ribadito la sua fiducia nel giovane attaccante portoghese e nella sua capacità di adattarsi al suo stile di gioco.

Le tensioni tra Pioli e Sacchi sembrano destinate a continuare, ma il mister milanista resta saldo nel suo sostegno a Leao, dimostrando la fiducia nella crescita e nell’evoluzione del giocatore.