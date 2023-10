Maignan come Onana e Donnarumma: tifosi senza pietà

L’ex portiere rossonero è stato forse uno dei peggiori in campo in Napoli-Milan.

La scena della decima giornata di Campionato di Serie A se l’è presa sicuramente il Maradona: all’ex San Paolo, Napoli e Milan sono scese in campo in un big match che ha regalato molte emozioni ai tifosi presenti e non allo stadio. Entrambe le squadre erano alla caccia dei punti, complici anche le vittorie di Juventus e Inter che hanno portato le due squadre rispettivamente al secondo e primo posto nella classifica del massimo campionato italiano.

I partenopei, Campioni d’Italia in carica, sono alla ricerca di una continuità in Campionato, soprattutto davanti ai propri tifosi: con Rudi Garcia, infatti, al Maradona il Napoli ha perso contro Lazio e Fiorentina, e contro il Milan sarebbe fondamentale vincere dopo la vittoria di Verona; i rossoneri, reduci dalla sconfitta contro la Juventus, non vogliono abbassare la guardia e provano a vincere il primo dei veri big match stagionali, dopo le sconfitte con Inter e Juventus appunto.

Durante il match, nella prima frazione di gioco, è da segnalare il brutto episodio accaduto sugli spalti tra le due tifoserie, che nei giorni prima della partita si erano anche dati appuntamento.

Napoli-Milan, Maignan peggiore in campo

I primi 45 minuti di gioco sono letteralmente dominati dalla formazione di Stefano Pioli, che trovano il doppio vantaggio con Giroud: l’attaccante rossonero non andava in gol da oltre un mese, dalla partita contro la Roma, e l’esultanza è stata più che chiara, mimando lo sciogliersi di dosso tutte le critiche prese.

Nel secondo tempo, invece, è il Napoli a prendersi la scena, trovando il gol subito dopo 4 minuti dalla ripresa con Politano, che trafigge Maignan. Il pareggio dei partenopei nasce da una punizione calciata al bacio da Raspadori, con qualche colpa affidata all’estremo difensore rossonero.

In occasione del pareggio siglato da Raspadori, infatti, Maignan è il primo colpevole: il portiere francese non ha posizionato la barriera nel modo giusto e ha preso gol sul proprio palo. La perfezione del tiro dell’attaccante azzurro è di notevole rilevanza, ma le scelte del portiere hanno sicuramente influenzato il gol preso, con la barriera che non si è mossa di un centimetro.

#Maignan male oggi. Mi dispiace, gli voglio bene ma 2-3 cose non da lui. — Antonio Paciello 🔴⚫️🇵🇭🇦🇺 (@toniorossonero) October 29, 2023

Il portiere rossonero è stato subito preso di mira dagli utenti di Twitter, venendo paragonato all’ex portiere Donnarumma e all’ex portiere dell’Inter Onana. Quello di Maignan è uno dei pochi segnali negativi da quando ha cominciato la sua esperienza al Milan; prima di questo, l’uscita killer sull’attaccante del Genoa Ekuban, dove ha sbagliato completamente il tempo d’uscita.