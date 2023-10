Maignan si scaglia contro il presidente del Genoa Zangrillo: il commento social

Dopo le dure parole del presidente Zangrillo, Mike Maignan ha risposto al duro attacco con un post sui social.

Genoa-Milan ha regalato non poche emozioni, soprattutto nel finale: dopo 80 minuti giocati pressoché alla pari dalle due squadre, i rossoneri ci hanno creduto un pò di più e hanno sfruttato la prima ed unica incertezza difensiva rossoblu all’86, portandosi in vantaggio grazie al gol di Pulisic. Gol molto contestato nel post partita, con l’ex arbitro Marelli che ha fatto chiarezza sull’accaduto.

Poco più tardi, all’ottavo minuto di recupero, protagonista è stato Mike Maignan, con un grave fallo di gioco ai danni dell’attaccante del Genoa Ekuban. Il portiere rossonero è stato espulso dopo il check dell’arbitro al monitor, e a coprire la porta rossonera è andato Giroud, a causa dei cambi finiti.

Genoa-Milan, Maignan risponde a Zangrillo

Nel post partita di Genoa-Milan, ai microfoni di DAZN si è presentato solo Alberto Zangrillo, presidente del Genoa e medico. Il presidente della società rossoblu si è scagliato contro le decisioni arbitrali e contro Maignan, autore di un intervento pericoloso ai danni di un suo tesserato: “L’entrata di Maignan è stata assassina, lo dico da medico“, sono queste le parole di Zangrillo.

Dopo nemmeno 24 ore, Maignan ha voluto rispondere, tramite una storia su Instagram, alle parole del patron rossoblu, difendendosi:

Zangrillo, le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun casa un assassinio. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato.

Il portiere del Milan non si è intimorito al duro attacco del Presidente rossoblu, in un certo modo scusandosi per la non volontarietà del gesto. Maignan, a causa dell’espulsione, salterà la sfida contro la Juventus.