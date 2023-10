Maignan tra rinnovo e top club, Tonali bis? Pioli trema

Il futuro del portiere francese è in bilico. Il Milan tenterà di tutto per rinnovare, ma occhio alle possibili offerte dall’estero

Mike Maignan è indubbiamente fondamentale all’interno del progetto dei rossoneri. L’estremo difensore è un punto fermo nel suo ruolo ed i rossoneri non vorranno privarsene per molto tempo. Stefano Pioli ha sottolineato più volte le sue qualità all’interno dello spogliatoio e dell’ambiente milanista.

Il portiere sarebbe un riferimento sia in campo, la sua titolarità è indiscutibile, e sia fuori dal campo, un punto di riferimento per il resto del gruppo squadra. Sembrerebbe che il mese di ottobre potrebbe essere decisivo per il futuro dell’ex Lille. Il suo contratto sarà discusso in questi giorni per confermare la centralità nel progetto, ma attenzione alle possibilità novità in chiave mercato.

Il Diavolo tenta il rinnovo, le big si muovono: il punto su Maignan

Mike Maignan ha avuto, sin dal suo arrivo, un ruolo fondamentale all’interno del Milan. L’estremo difensore ha sempre fornito prestazioni solide in porta ed è diventato un punto di riferimento per il resto della squadra. La dirigenza valuta il suo rinnovo, ormai è un giocatore imprescindibile.

Secondo Calciomercato.com, da qualche settimana sarebbero iniziate le trattative per il suo rinnovo ed il mese di ottobre risulterebbe fondamentale per il proseguo della sua carriera con i rossoneri. Il Milan punta forte su di lui, ma sembrerebbe che alcune big si sarebbero mosse per cercare di acquistarlo.

Gli agenti del 28enne dovrebbero raggiungere Milano nelle prossime settimane che risulteranno decisive per il futuro con il Diavolo. Giorgio Furlani, CEO della società, ha intenzione di effettuare l’incontro per proporre il rinnovo del portiere. Il contratto attuale scadrebbe nel 2026 con un ingaggio attuale di circa 2.8 milioni a stagione.

I rossoneri offrirebbero un prolungamento di 2 anni, portando così la data della scadenza a giugno 2028, con un ingaggio più che raddoppiato rispetto a quello attualmente percepito. Gli agenti del giocatore chiederebbero almeno 6 milioni a stagione in modo da farlo diventare uno dei più pagati in rosa. Le due parti si incontreranno per trattare, ma sembrerebbe che il rapporto sia destinato a continuare senza intoppi.

Occhio alle lusinghe proveniente dalla Premier e dalla Ligue 1. Il Chelsea ed il PSG si sarebbero mossi per acquisire informazioni sul classe ’95. Tuttavia, nonostante le lusinghe estere, la priorità del portiere e del suo entourage sarebbe restare a Milano. Le trattative per il rinnovo avverranno nei prossimi giorni, la situazione è in completa evoluzione.