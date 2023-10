Milan, a breve incontro per chiudere l’affare: nome a sorpresa

Il Milan è pronto a chiudere il colpo per un giovane talento del calcio tedesco. Presto l’incontro per l’affondo

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata già da un po’, il Milan sembra essere in cerca di ulteriori talenti per rafforzare la sua squadra. Secondo alcune indiscrezioni, il club rossonero dovrebbe incontrare in settimana rappresentanti dello Schalke 04 per discutere la possibile acquisizione di un nuovo talento.

Questo interesse dimostra la costante volontà del Milan di migliorare e di rimanere competitivo nel calcio europeo. Nonostante i già numerosi acquisti durante l’estate, il club non sembra intenzionato a riposarsi sugli allori e vuole assicurarsi che il suo allenatore, Stefano Pioli, abbia a disposizione tutte le risorse necessarie per ottenere risultati positivi in campo.

Ma non è solo il mercato dei trasferimenti a interessare il Milan. Negli anni, il club rossonero ha dimostrato grande attenzione anche per il settore giovanile, cercando di sviluppare promettenti talenti e farli crescere all’interno della squadra. Proprio in questo senso, la società rossonera si starebbe muovendo. Il club milanese sarebbe intenzionato a mettere nelle mani di Ignazio Abate, tecnico della Primavera rossonera, questo giovane talento dello Schalke 04 prima di inserirlo in prima squadra.

Milan pronto all’affondo per Ouedraogo

Il Milan ha messo nel mirino un giovane talento tedesco-burkinabè, Assan Ouedraogo, classe 2006 che sta emergendo in Germania con il suo club, lo Schalke 04. La Gazzetta dello Sport ha riportato che ci sarà presto un incontro tra i due club per esplorare la possibilità di una trattativa, con occhi puntati sulla finestra dei trasferimenti di gennaio.

La tentazione per il Milan è forte, in quanto hanno già avuto successo con l’acquisto di Malick Thiaw dallo Schalke. Ouedraogo è un centrocampista box-to-box di 17 anni che si sta facendo notare in Zweite Bundesliga, e sembra che il Milan sia il club più interessato ad acquistarlo.

La situazione contrattuale di Ouedraogo è interessante, con una clausola rescissoria che si attiverà nell’estate del 2024, fissata a 20 milioni di euro per club stranieri. Tuttavia, società come Everton, Brighton e Liverpool sono stati segnalati come interessati, con Klopp personalmente coinvolto. Anche il Bayern Monaco resta in agguato, con la possibilità di sfruttare la clausola a un prezzo inferiore, tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Ouedraogo, alto 191 cm, ha dimostrato di essere a suo agio con la palla e abile nel portare avanti l’azione. La sua fisicità lo rende un giocatore interessante, e il suo gol contro l’Amburgo lo ha reso il più giovane marcatore nella storia dello Schalke 04 a soli 17 anni ed 80 giorni. Nonostante le incertezze sul prezzo e la fattibilità del trasferimento, il Milan sembra essere determinato a catturare questo giovane talento.