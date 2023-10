Milan, altra mazzata: il paragone con l’Inter fa infuriare

Nonostante Inter e Milan siano storicamente rivali, spesso, vengono comparate tra di loro. Questa volta l’attacco al Milan è molto duro

Le due squadre di Milano, Inter e Milan, spesso vengono paragonate tra di loro, sia per i risultati ottenuti dalle due squadre che i giocatori. La loro rivalità, ormai, è storica, infatti, tutti i tifosi, ogni anno, attendono il derby di Milano con molta ansia. Tuttavia, negli ultimi anni, il club neroazzurro ha sempre trionfato nelle partite contro il Milan, sia in Champions League che nel campionato italiano. Questo, ha portato numerose voci a pensare che la squadra di Filippo Inzaghi sia oggettivamente più forte dei rossoneri.

Recentemente, infatti, ancora una volta, il Milan è stato attaccato per le sue recenti prestazioni, specialmente in Champions League. La squadra di Pioli, appunto, nelle prime due partite dei giorni, nono sono riuscite a segnare alcun gol, pareggiando entrambi i match e ottenendo, così, solo due punti. Ciò, rende la qualificazione agli ottavi più difficile per i rossoneri. Adesso, a criticare il Milan, è stato proprio Giancarlo Padovan.

Le dure parole di Giancarlo Padovan sul Milan e, poi, il paragone con l’Inter

Ai microfoni di Sky, Giancarlo Padovan ha analizzato le ultime prestazioni della squadra rossonera, andando poi a paragonarla con la squadra di Inzaghi e le loro prestazioni. Ecco cosa ha detto a riguardo:

Le due partite di Champions del Milan denunciano i limiti offensivi della squadra, non solo degli attaccanti. Avrebbe meritato 6 punti, ma bisogna segnare e nessuno li fa in questo momento. E’ in testa alla Serie A ma ha preso 5 gol dall’Inter ed è prima perché i nerazzurri hanno frenato col Sassuolo ma il gap c’è: l’Inter oggi è più forte di tutte in Italia e lo ha dimostrato anche in Champions.

Il noto giornalista italiano, dunque, ritiene che l’Inter sia effettivamente più forte del Milan è che, questo, sia anche dimostrato dalle loro prestazioni in Serie A e in Champions League. Tuttavia, il campionato italiano è ancora lungo e potranno presentarsi numerose sorprese. Inoltre, Milan e Inter dovranno affrontarsi nuovamente nel match di ritorno e, questa volta, potrebbero essere proprio i rossoneri a trionfare sugli avversari. E, in questa partita, potrebbero dimostrare che anche loro hanno delle ottime qualità e possono puntare in alto in entrambe le competizioni.