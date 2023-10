È tempo di rinnovi in casa Milan. Il club rossonero è pronto a blindare uno dei suoi giocatori chiave in vista del futuro.

Il Milan sotto la guida di Stefano Pioli sta attraversando un promettente avvio di stagione. Dopo un duro colpo nel derby contro l’Inter, il club rossonero è risalito e ha conquistato la vetta della classifica, dimostrando grande determinazione. Tuttavia, la società milanese deve affrontare una serie di contratti in scadenza nel prossimo futuro, e uno dei più importanti è quello di Mike Maignan.

Il Milan, uno dei club più prestigiosi d’Europa, sta imparando dagli errori del passato e ha deciso di agire con determinazione per evitare situazioni simili a quelle di Donnarumma e Calhanoglu. La firma del portiere titolare Mike Maignan sembra essere ormai prossima, e il club è intenzionato a legarlo ancora più a lungo alla squadra rossonera.

Milan pronto a blindare Maignan

Il portiere Mike Maignan, attualmente considerato uno dei migliori portieri al mondo per le sue qualità tecniche, leadership e continuità di rendimento, è al centro dell’attenzione del Milan. Il suo contratto scade nel 2026, e attualmente guadagna 2,8 milioni di euro netti all’anno. Tuttavia, il Milan è pronto a offrirgli uno stipendio nell’ordine dei 4/5 milioni di euro all’anno per assicurarsi il suo futuro nel club. Maignan, il custode della porta del Milan, è diventato un elemento chiave nell’organico della squadra.

Con il suo contratto che scade nel 2026, il club non ha fretta, ma ha deciso di iniziare le trattative per il rinnovo anticipato. Questa mossa è volta a garantire la stabilità e la continuità in una posizione cruciale come quella del portiere. Il Milan ha appreso dalle lezioni del passato, in particolare dai contratti meno riusciti di Donnarumma e Calhanoglu. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la priorità ora è evitare situazioni simili in futuro, assicurando che i pilastri della squadra siano legati al club a lungo termine.

Il rinnovo di Mike Maignan è diventato il focus principale del Milan. Le prime fasi delle trattative sono iniziate da un po’, con incontri e discussioni telefoniche per raccogliere idee e pianificare il futuro del portiere. Questo rinnovo è di grande importanza poiché Maignan è il titolare indiscusso della porta e rappresenta una parte fondamentale della squadra.

La lezione appresa dagli affari precedenti sottolinea l’importanza di garantire la stabilità del club attraverso contratti a lungo termine. Il Milan è determinato a evitare una situazione simile, e quindi sta accelerando le trattative per il rinnovo di Mike Maignan.

Con il rinnovo di Maignan, il Milan cerca di costruire una squadra competitiva e garantire il suo futuro successo, evitando il pericolo di perdere un altro talento di calibro mondiale. La trattativa è in corso, ma il Milan sembra determinato a siglare un accordo che possa mantenere Maignan a San Siro per molti anni a venire. Il rinnovo del contratto di Maignan non solo rafforzerà la posizione del Milan in campo, ma rassicurerà anche i tifosi che il club sta investendo nell’assestamento a lungo termine della squadra.