Milan, calendario di fuoco dopo la sosta: Pioli studia una grande novità

Il tecnico rossonero dovrà gestire in maniera calibrata l’ampia rosa che ha a disposizione in vista dei prossimi impegni

Subito dopo la sosta delle nazionali, il Milan è chiamato a tre appuntamenti a dir poco infuocati: nel giro di una settimana, i rossoneri dovranno affrontare Juve, PSG e Napoli, con questi ultimi che stanno vivendo un vero e proprio caos dovuto alla figura di Rudi Garcia.

Per questo motivo Stefano Pioli dovrà essere bravo a far ruotare gran parte degli elementi che ha a disposizione per avere a disposizione una squadra sempre sul pezzo e giocatori desiderosi di far bene e di mettersi in mostra, come dimostrano ad esempio le ottime prestazioni di Musah.

Tre rossoneri recuperati per Pioli

Questa pausa è servita al Milan anche per rimettere insieme i pezzi e ricomporre l’organico rossonero, come dimostrano i recuperi di pedine importanti come Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Kalulu.

Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con i due centrocampisti che saranno fondamentali in questi tre match complicatissimi, mentre il difensore potrà far rifiatare uno tra Tomori e Thiaw.

Contro la Juve verrà dato spazio non solo a Sportiello, dal momento che Mike Maignan salterà la partita per squalifica, ma anche a Luka Jovic, con l’attaccante che avrà la possibilità di giocarsi le sue carte così come fatto da Noah Okafor. La speranza per i tifosi rossoneri è che l’ex Real Madrid sfrutti l’occasione come l’ex Salisburgo.