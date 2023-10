Milan, c’è un problema: il dato inchioda la squadra di Pioli

Milan, Pioli deve fare i conti con un problema: il dato inchioda i rossoneri.

Dopo le due sconfitte al ritorno della sosta per le nazionali, il Milan deve tornare a fare risultato già nella sfida di domani a Napoli. I rossoneri devono invertire il loro rendimento del mese di ottobre in cui sono arrivati un successo, allo scadere contro il Genoa, un pareggio e due sconfitte.

Un grave problema per la squadra di Pioli è sicuramente quello della poca incisività in fase realizzativa. In questo mese, infatti, è stato segnato solo una rete: quella molto discussa di Pulisic contro il grifone. Oltre ai problemi in fase realizzativa, il club meneghino in queste prime 9 giornate ha evidenziato anche la questione dei troppi cartellini ricevuti.

Serie A, troppi cartellini ricevuti dal Milan: il dato

Persa la vetta del campionato, il Milan – tra le big – è in testa a un’altra classifica: quella delle sanzioni disciplinari. I rossoneri hanno ricevuto ben 26 cartellini – 23 gialli e tre rossi. Il giocatore del club meneghino che ha ricevuto più ammonizioni è Theo Hernandez, 5 gialli. Delle tre espulsioni arrivate, invece, due di queste sono dirette.

Al momento in testa alla classifica delle sanzioni disciplinari del nostro campionato, invece, c’è il Genoa con 29 cartellini. Precedono il Diavolo, anche Salernitana e Lecce con 27 cartellini ricevuti. Tra le big – invece – seguono il Milan, la Juventus con 24 cartellini, il Napoli con 17 e l’Inter – ultima tra le squadre del campionato nostrano – con 12. Queste ultime tre squadre ancora non hanno ricevuto un cartellino rosso.