Milan, che delusione per Maignan: è ufficiale

Nella serata di oggi il portiere del Milan, Mike Maignan, ha ricevuto una notizia inaspettata e anche i tifosi si chiedono il perché.

Il Milan non aveva nessuno dei suoi calciatori tesserati presenti nell’elenco dei trenta migliori giocatori al mondo, secondo la giuria che assegna il Pallone d’Oro. Nella serata odierna è infatti andata in scena la premiazione per i migliori della passata stagione con Lionel Messi che ha trionfato per l’ottava volta in carriera, un successo già per molti preannunciato dopo la vittoria al Mondialein Qatar dello scorso dicembre.

Il Pallone d’Oro non è però stato l’unico premio assegnato nel corso di questo speciale evento organizzata dalla rivista transalpina France Football e svoltosi a Parigi. Come ogni edizione, sono stati assegnati i premi di miglior giovane, miglior portiere, migliore marcatore e infine il Pallone d’Oro femminile.

Pallone d’Oro: Maignan è solo nono nella classifica dei portieri per il “Premio Yashin”

L’unica categoria in cui il Milan è stato rappresentato è stato il “Premio Yashin” ovvero quel particolare riconoscimento che riguarda il portiere più forte della stagione secondo la giuria composta da esperti del mondo del calcio e da giornalisti di vari paesi del globo. Ovviamente per il Diavolo era presente Mike Maignan, l’estremo difensore francese è uno dei più forti di tutta la squadra nonché per molti il miglior portiere di tutto il campionato di Serie A.

Da alcuni mesi è diventato anche il portiere titolare della Nazionale Francese soffiando il posto ad una leggenda transalpina come Hugo Lloris del Tottenham. Nonostante ciò per il numero 16 milanista la serata di oggi ha regalato una mezza delusione perché, sebbene sia stato inserito in top-10 tra i candidati al “Premio Yashin” si è dovuto accontentare di una nona posizione.

A vincere questo premio è stato il portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa, Emiliano Martinez che, come Messi, ha avuto il grande merito di trionfare in Qatar. Alle sue spalle, in ordine si sono piazzati: Ederson (Manchester City), Bounou (Al-Hilal / Siviglia), Courtois (Real Madrid), Ter Stegen (Barcellona), Onana (Manchester United / Inter), Livakovic (Fenerbahce / Dinamo Zagabria) Ramsdale (Arsenal), Maignan (Milan) e Samba (Lens).

Per il portiere rossonero quindi è arrivato soltanto un nono posto che fa sorridere ma a metà. Anche i tifosi del Diavolo si aspettavano forse una posizione più alta per uno dei portieri più forti della Serie A.