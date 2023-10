Milan, che frecciata: il retroscena che non lascia più dubbi

A stagione ormai in corso, l’obiettivo di mercato del Milan ha svelato il maldigerito retroscena dell’ultima sessione di mercato.

Il più recente calciomercato estivo ha saputo regalare diverse sorprese ai tifosi del Milan. Come risaputo, il nuovo tandem dirigenziale composto da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ha messo in atto una campagna acquisti faraonica, i cui frutti si stanno già vedendo in questi primi mesi stagionali.

Ad eccezione della sola difesa, rimasta quasi invariata rispetto alla passata annata, tutti gli altri reparti a disposizione di Stefano Pioli hanno subito parecchie modifiche.

In particolar modo, tra questi spunta certamente quello offensivo (trequarti ed esterni inclusi) dove vi è stata una vera e propria rivoluzione: a fronte del ritiro di Ibrahimovic e delle cessioni di Origi, Saelemaekers, Messias, Rebic, De Ketelaere e Brahim Diaz, sono arrivati Jovic, Okafor, Pulisic, Chukwueze e Romero.

Tralasciando però chi effettivamente è approdato a Milanello in quest’ultima finestra, il Diavolo ha trattato a più riprese molti altri giocatori, ma senza successo. Tra questi, spicca sicuramente il nome di Morata, anch’egli per alcune settimane sulla lista dei papabili candidati come vice Giroud.

Morata al veleno: il duro commento sui rumors di calciomercato

Pur essendo stato molto vicino all’addio, Alvaro Morata è infine rimasto all’Atletico Madrid durante l’estate. Contrariamente rispetto alle iniziali aspettative, l’attaccante ha poi convinto fin da subito il Cholo Simeone e si è guadagnato il proprio meritato spazio a suon di ottime prestazioni. L’ex Juventus conta infatti ben 7 gol in 9 presenze complessive tra Liga e Champions League in questa stagione.

Alla luce di un simile rendimento, il 30enne spagnolo ha dunque voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In occasione di un torneo di golf da lui organizzato a scopi benefici, il centravanti è tornato a parlare delle numerosi voci di mercato che lo hanno dato per sicuro partente durante la scorsa estate: “In estate mi avevano “venduto” ad otto squadre diverse, eppure oggi sono ancora qui“.

Sempre più protagonista con la maglia dei colchoneros, a Morata è stato poi chiesto se avesse intenzione di rimanere nel club di Madrid anche in futuro o se, invece, avesse già in mente altre destinazioni. “È impossibile dire se resterò a vita all’Atletico Madrid” ha risposto con molta schiettezza il n°9, salvo poi precisare: “Sono molto felice e l’ho detto tante volte, possiamo fare una grande stagione, lo spero e abbiamo molta fiducia”.