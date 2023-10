Milan, che traguardo per Leao: potrebbe succedere contro il Genoa!

Manca davvero poco a Rafael Leao per raggiungere un importante traguardo per la sua carriera, magari già nella sfida di questa sera al Genoa.

Il contributo di Rafael Leao alla fase realizzativa del Milan è assolutamente innegabile: sin dal suo arrivo nell’estate del 2019, i suoi numeri in termini di gol e assist sono cresciuti in maniera esponenziale, fino a toccare importanti vette, specialmente in campionato. Nell’anno dello Scudetto, la prima doppia cifra in entrambe le statistiche: 11 reti e 10 passaggi decisivi. Dati incrementati nuovamente nella scorsa stagione, fino ad arrivare rispettivamente a quota 15 e 10.

La speranza dei tifosi rossoneri, ovviamente, è che il fantasista portoghese possa continuare su questo trend positivo. Da questo punto di vista, quanto fatto in queste prime sette giornate di Serie A 2023-24: già 3 gol e 4 assist per lui. Chissà che tali statistiche non possano già aggiornarsi nuovamente dopo la partita di stasera contro il Genoa. Ciò gli permetterebbe, tra l’altro, di annoverare un’importante risultato all’interno del suo “curriculum” calcistico.

Verso Milan-Genoa, Leao alla ricerca del 50° gol nei top campionati europei

Le ultime indiscrezioni sulla formazione rossonera di questa sera riportano come Rafael Leao possa accomodarsi in panchina, quantomeno dall’inizio. L’allenatore Stefano Pioli è comunque pronto a lanciarlo a gara in corso, sperando che possa essere nuovamente decisivo.

Se tale scenario dovesse infine realizzarsi e l’attaccante portoghese segnasse nella trasferta di Marassi contro il Genoa, quest’ultimo raggiungerebbe il traguardo dei 50 gol nei top campionati europei. Attualmente, ne conta infatti 49: 8 con la maglia del Lille e 41 con quella del Milan.