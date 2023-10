Milan, colpo a costo zero: Furlani imita Marotta, pronto il piano

Il Milan tenta il colpo a costo zero. Furlani prova dunque a seguire le orme del “cugino” nerazzurro Beppe Marotta.

Il Milan prosegue senza sosta nel cammino di una stagione che si prospetta lunga e faticosa. Tanti gli impegni che aspettano i rossoneri, corsari finora in campionato (18 punti sui 21 disponibili) e un po’ sciuponi in Champions (due pareggi consecutivi senza reti).

L’obiettivo del Diavolo è quello di arrivare a febbraio-marzo ancora in corsa per tutte le competizioni: obiettivo raggiungibile, a patto che Pioli e i suoi non manifestino cali di concentrazione improvvisi da qui ai prossimi mesi.

Proseguendo su questa scia, infatti, i risultati non possono non arrivare anche nella massima competizione europea. Finora, come detto, due pareggi a reti bianche ma anche la netta consapevolezza che solo un po’ di sfortuna ha fermato il Diavolo. Ora la testa è tutta sul prossimo impegno contro il Genoa. Sabato, a Marassi, i rossoneri devono conquistare tre punti per arrivare alla sosta nelle migliori condizioni possibili. Sia psicologiche che di classifica.

Poi, una volta finiti gli impegni con le rispettive nazionali, si tornerà a Milanello per preparare tutti insieme i successivi match. Con un occhio, com’è giusto che sia, sempre puntato sul mercato. A tal proposito, Furlani prova il colpo a costo zero sulle orme di Marotta.

Mercato Milan, Furlani ci prova per Miranda: possibile colpo a costo zero

Una delle priorità di questo Milan, evidenziate anche dalla stagione corrente, è trovare una valida alternativa sulla corsia di sinistra a Theo Hernandez. Il laterale francese è forte ed integro fisicamente, ma ogni tanto non gli guasterebbe tirare un po’ il fiato.

I rossoneri in estate hanno venduto Ballo-Touré e puntato forte su Davide Bartesaghi, prodotto del vivaio. Il giovanissimo, classe 2005, ha già esordito in Serie A ma ovviamente non possiede ancora l’esperienza per poter competere ai massimi livelli.

Visto e considerato quanto detto, il duo Moncada-Furlani si sta guardando attorno alla ricerca di opportunità sul mercato. Uno dei nomi più caldi nelle ultime ore è quello di Juan Miranda, laterale classe 2000 in forza al Real Betis. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan sta sondando il terreno per un eventuale trasferimento dello spagnolo all’ombra della Madonnina già a gennaio.

L’ipotesi più probabile, però, al momento resta quella di vedere Miranda con la maglia rossonera a giugno, quando scadrà il contratto con il Real Betis e il calciatore si libererà a parametro zero.