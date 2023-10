Milan, è uno dei peggiori: sentenza chiarissima

I tifosi del Milan non hanno per niente apprezzato la prestazione di un membro in particolare della loro squadra.

Questa sera il Milan si è fatto rimontare da una situazione di doppio vantaggio contro il Napoli. I partenopei sono infatti riusciti a recuperare al Maradona da una situazione di 0-2 in favore dei rossoneri.

A decidere il primo tempo era stata infatti la doppietta di Olivier Giroud ma poi un calo generale e alcune disattenzioni hanno fatto sì che i ragazzi di Stefano Pioli subissero la rimonta azzurra firmata da Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

Reijnders bocciato dai tifosi: i messaggi sui social non lasciano dubbi

Il secondo tempo del Milan è stato insufficiente in quasi tutti i suoi elementi ma c’è un giocatore in particolare che non è piaciuto ai tifosi rossoneri. Si tratta di Tijjani Reijnders che ha mostrato uno stato di forma non perfetto mettendo in campo una prova deludente. Al 55′ è stato anche ammonito e sui social i supporter milanisti hanno bersagliato molto la mezzala classe 1998.

Ecco qui di seguito alcuni esempi di messaggi dei tifosi del Diavolo estrapolati da Twitter. Si tratta solo di alcuni esempi delle centinaia di provocazioni postate in rete negli ultimi minuti dai tifosi vista la prestazione a dir poco opaca del centrocampista olandese. Il prossimo appuntamento per il Milan sarà sabato sera contro l’Udinese a San Siro. L’ex AZ dovrà cercare di rifarsi dopo questo periodo di calo che si è visto un po’ in tutta la formazione rossonera.

Reijnders il riposino è finito eh — il Milanista Medio (@ilFu_MM) October 29, 2023

54° – #Reijnders in affannissimo, si guadagna il cartellino giallo che aveva preferito evitare in quel di Parigi. #NapoliMilan — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) October 29, 2023

Certamente non devono essere soltanto una manciata di partite a far cambiare totalmente idea sul ragazzo che nelle prime uscite con il Milan era sempre uno dei migliori e aveva conquistato gran parte della tifoseria di San Siro. Un giro a vuoto è concesso soprattutto in un periodo come questo che è ricchissimo di impegni per i calciatori più affermati.

Reijnders è inoltre un punto fermo anche della Nazionale olandese e non solo del Diavolo, motivo per il quale nelle ultime settimane non si è quasi mai fermato giocando più volte a settimana per gli impegni sia con il club che con la Nazionale. Starà a lui adesso cercare di rifarsi per ottenere il “perdono” del mondo Milan.