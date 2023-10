“Milan europeo?”: la risposta di Pioli sorprende tutti

Ancora uno 0-0 per il Milan in Champions League. Contro il Borussia Dortmund i rossoneri creano molteplici occasioni, ma, come affermato anche da Pioli, non sfruttate a dovere.

Non riesce a trovare continuità il Milan. I rossoneri vengono bloccati ancora una volta in Champions League, questa volta dal Borussia Dortmund. Al “Signal Iduna Park” finisce 0-0, come già avvenuto due settimane fa contro il Newcastle.

I ragazzi di Pioli fanno una bella giocano e creano molteplici azioni da gol, ma il peccato è la mancata concretizzazione: in questi palcoscenici è necessaria maggior cattiveria. Rimangono tanti rimpianti per il Diavolo, che dovrà riprendere terreno a partire dal doppio scontro con il PSG.

Borussia Dortmund-Milan, Pioli rammaricato: le dichiarazioni in diretta

Nel post partita Pioli ha espresso il proprio disappunto ai microfoni di Prime Video:

“Come ha detto Leao mancata l’efficacia, nel primo tempo è mancata pulizia tecnica e potevamo comportarci meglio. Le occasioni sono state importanti e non siamo riusciti a segnare ancora una volta in Champions. È stata la classica partita europea, tanti cambi di fronte e tanta velocità ma alla fine le occasioni importante sono state nostre e c’è rammarico”.

Il tecnico ha anche elogiato i suoi calciatori come di seguito:

“Il Milan porta avanti le sue idee, il ritmo e le intensità si alzano e ci siamo stati contro una squadra tosta che non perde in casa da tanto tempo. Abbiamo tenuto bene, siamo stati piu pericolosi ed è un peccato non aver sfruttato le occasioni.”

Per concludere Pioli ha riassunto il match: