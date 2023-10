Milan, Giroud ancora portiere: il club fa impazzire i tifosi

Il giocatore francese a suo modo è entrato nella storia rossonera. Il club lo celebra e i fan sono pronti ad entrare in azione.

Sembrava dovesse essere apparentemente un Genoa-Milan qualsiasi con forse pochi colpi di scena, insomma una solita partita di routine del campionato maggiore italiano. Genoa-Milan invece, di Sabato 07/10, ci ha regalato emozioni e tanto altro.

Allo stadio Ferraris sembrava dovesse esserci una partita chiusa senza grandi colpi di scena ma dal gol di Pulisic dell’1-0 segnato al minuto 87 non si è letteralmente capito più nulla a Genova.

Il gol dell’americano ha portato prima a tante proteste per un presunto tocco con l’arto superiore prima di realizzare in rete e poi, nei minuti finali, follia.

Ecco che al minuto 98 cambia drasticamente la partita con Maignan espulso per “l’entrata assassina”, come definita da Zangrillo, presidente del Genoa, su Ekuban.

I cambi però per il Milan erano terminati ed ecco che Olivier Giroud ha subito preso la responsabilità di difendere i pali rossoneri dal Genoa. Pochi minuti dopo ecco che anche l’altro portiere, Martinez, viene espulso per il Genoa per doppio giallo ma il club rossoblù non aveva esaurito le sostituzioni. Un finale pazzo.

Milan pazzo di Giroud

Dunque il diavolo ora ci tiene a ringraziare Giroud, ed ecco l’idea del Milan.

Il numero 9 francese è arrivato a Milano per dare gol importanti alla squadra, forse mai avrebbe pensato qualche anno dopo di difenderne anche la porta. L’attaccante infatti nel finale thriller di Genova, come portiere, ha mostrato il suo carattere da leader.

Appena messi i guantoni il francese difatti ha dovuto fare prima una gran preghiera, a quanto pare funzionante, sulla traversa presa da Gudmundsson su calcio piazzato e poi, nei minuti finali, una parata alquanto scoordinata (gliela concediamo) per scongiurare il pareggio. Olivier a suo modo entra nella storia rossonera.

Il club infatti ha voluto omaggiare il francese inserendolo prima, all’interno del sito ufficiale del Milan, come effettivo dei portieri in rosa assieme a Maignan e Co. e non solo. Sempre sul sito ufficiale, e nei punti vendita AC Milan, da oggi e per alcuni giorni sarà anche possibile acquistare la maglietta di Giroud col numero 9 ma non da attaccante, bensì da portiere per la gioia di tutti i fan che aspettavano questo episodio crossover.

Dunque Giroud entra nella storia, mette il suo carattere al servizio della squadra per conquistare i tre punti e permette il sorpasso dei rossoneri sui nerazzurri.