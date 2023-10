Milan, i tifosi tremano: assalto dalla Premier per il top

I tifosi rossoneri sono in apprensione per la notizia del possibile addio di uno dei principali big della rosa del Milan.

Il Milan è stato un assoluto protagonista della più recente sessione di calciomercato e gran parte del merito non può che essere di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Subentrato agli inizi di giugno a Paolo Maldini e Ricky Massara, il nuovo tandem dirigenziale è entrato fin da subito nelle grazie dei tifosi rossoneri, grazie ad una faraonica campagna acquisti.

Ora, però, gli stessi sostenitori del diavolo si aspettano che vengano fatti sforzi quantomeno simili a quelli impiegati sulle operazioni in entrata anche per blindare alcuni dei loro beniamini. In particolare, al netto di pratiche già avviate e portate avanti in questi mesi oppure altre già chiuse e ufficializzate (vedi Bartesaghi), assumono massima priorità i prolungamenti dei big della rosa del Diavolo. Tra questi, ovviamente, rientra anche quello di Mike Maignan, ad oggi più complicato del previsto.

Milan, proseguono i contatti per il rinnovo di Maignan: sullo sfondo le sirene europee

La società di Via Aldo Rossi, attraverso i colloqui intrattenuti da Moncada e Furlani con l’entourage del giocatore, ha manifestato in più occasioni a Maignan la propria volontà di rinnovare il prima possibile il suo contratto, proponendogli anche un ritocco dell’ingaggio. L’attuale accordo del portiere francese, in scadenza nel giugno del 2026, gli assicura 2,8 milioni di euro netti all’anno: pochi se messi a confronto con quanto guadagnato dal più pagato della rosa, Rafael Leao (7 milioni), ma più o meno in linea con il resto della rosa rossonera.

Dal canto suo, dunque, il Milan punterebbe ad un’opzione a metà tra le due cifre qui sopra riportate, in modo da assicurargli un aumento congruo alla sua centralità nel progetto, ma comunque sostenibile secondo il piano finanziario seguito in questi ultimi anni, dapprima da Elliott e in seguito da RedBird.

Gli agenti dell’estremo difensore non sembrano però dello stesso avviso e, piuttosto, puntano a strappare ai rossoneri uno stipendio nettamente più elevato, ai livelli di un top giocatore mondiale. I contatti tra ambedue le parti proseguono al fine di trovare il giusto compromesso che possa soddisfare tutti. In tale scenario, rischiano di essere fortemente d’intralcio al Diavolo le numerose sirene europee che hanno messo nel mirino il n°16 rossonero.

In primis, dalla Premier League si segnala l’interesse di Manchester City e Chelsea, disposte a fare follie pur di acquistarlo. Non è da escludere neanche l’inserimento del Paris Saint-Germain nel caso di cessione di Gigio Donnarumma, recentemente messo in discussione da alcune prestazioni tutt’altro che eccellenti. La valutazione del cartellino di Maignan si aggira tra gli 80 e i 90 milioni di euro, ma l’obiettivo del Milan è chiaramente quello di scongiurarne in ogni modo la cessione.