Milan, il grande punto debole del Dortmund: suggerimento a Pioli

C’è un aspetto in particolare su cui Stefano Pioli potrebbe contare per avere la meglio nell’importante trasferta di domani contro il Borussia Dortmund.

Nella seconda giornata dei gironi della UEFA Champions League, il Milan se la vedrà con il Borussia Dortmund. Il debutto delle due sfidanti in quest’edizione della competizione europea è stato tutt’altro che entusiasmante. Da un lato, troviamo i rossoneri, consci di aver sprecato una grossa chance di vittoria alla prima in casa contro il Newcastle. Pur avendo avuto il pallino della gara per lunghissimi tratti del match, alla fine non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0.

Dall’altro, invece, i gialloneri sono reduci da una sconfitta per 2-0 sul campo della grande favorita del gruppo F, ovvero il Paris Saint-Germain. Di certo non una delle migliori prestazioni dei tedeschi, che possono quantomeno dirsi consolati di aver lasciato alle spalle una delle sfide dal maggior tasso di difficoltà di questa fase, se non a tutti gli effetti la più alta.

Verso Dortmund-Milan: il Muro Giallo è una certezza, ma sarà lo stesso senza Bellingham?

Alla luce di quanto detto, il match che andrà in scena questo mercoledì sera alle ore 21 appare sicuramente come una grande occasione di riscatto sia per il Milan che per il Borussia Dortmund. La cornice del Signal Iduna Park, caratterizzata come al solito dal calorosissimo supporto del Muro Giallo, potrebbe risultare un vantaggio decisivo per i padroni di casa. Gli uomini di Stefano Pioli, però, possono contare su un’importante mancanza nella formazione avversaria.

A prova dell’incredibile contributo dei loro tifosi, pur uscendo agli ottavi di finale, i gialloneri sono stati imbattuti nelle loro gare interne in Champions League durante la scorsa stagione, riuscendo a fermare sullo 0-0 ai gironi persino i futuri campioni del Manchester City. Occorre però precisare che, sin da allora, la rosa dei tedeschi ha perso alcuni suoi pezzi pregiati. L’ultimo in ordine di addio, ad esempio, è stato Jude Bellingham, ceduto al Real Madrid nella più recente sessione di calciomercato con un’operazione monstre, dal valore complessivo superiore ai 130 milioni di euro tra parte fissa ed eventuali bonus.

Per valutare l’impatto della sua perdita negli schemi dell’allenatore Edin Terzic, basti pensare che nella scorsa stagione il centrocampista inglese aveva contribuito alla causa con ben 14 reti e 7 assist in tutte le competizioni. Bellingham ha poi confermato tutte le sue doti segnando a raffica, come mai prima d’ora, in questo avvio di stagione. Con grande gioia del Milan di Pioli, lo ha fatto però con la camiseta blanca anziché quella giallonera dei suoi prossimi avversari.