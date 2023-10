Milan-Juve, incasso record a San Siro: numeri da capogiro

Milan-Juve registra un incasso record, a San Siro ci sono numeri da capogiro: atteso il tutto esaurito per i tifosi rossoneri.

Cifre da capogiro per il Milan che torna in campionato con il botto. Dopo la sosta per le nazionali dovuta alle qualificazioni a Euro24 che si giocherà in Germania, torna la Serie A con il big match che vedrà scontrare i rossoneri con la Juventus.

L’incasso record di San Siro per Milan-Juve

Una sfida di tutto rispetto, anche quest’anno, vista la posizione al vertice della classifica per il Milan e la terza posizione per la Juventus dietro solo alle due milanesi. Un vero e proprio scontro di vertice, per due squadre che hanno una tradizione importante.

Il teatro sarà il Meazza di San Siro, un palco per grandi spettacoli che non si smentisce neanche questa volta: l’incasso stimato, infatti, è di circa 5 milioni di euro per la partita che si giocherà domenica sera alle 20.45. Una cifra record per uno stadio che si preannuncia tutto esaurito in una serata magica alla Scala del Calcio.