Milan-Juventus, dato incredibile per i rossoneri: non succede da due anni

Questa sera a San Siro verrà scritto un altro pezzo dell’infinita storia di Milan-Juventus. I rossoneri giocheranno forti di una statistica che li premia da due anni a questa parte.

Si accendono i riflettori su “San Siro” per una delle grandi classiche del calcio italiano. Al “Giuseppe Meazza” va in scena la gara numero 177 tra Milan e Juventus in Serie A. La storia da ragione alla Vecchia Signora: sono 67 le affermazioni bianconere nel nostro campionato, a discapito delle 53 vittorie rossonere. A completare il bilancio 56 pareggi.

Negli ultimi anni tuttavia, la crescita del Diavolo, corrispondente al periodo di calo nelle prestazioni bianconere, gli uomini di Pioli hanno imposto il proprio gioco e i propri ritmi alla banda di Allegri in più di un’occasione. A testimoniarlo è un dato molto particolare.

Milan, i precedenti coi bianconeri sorridono: la statistica

La porta rossonera è imbattuta da più di due anni negli incroci con la Juventus. L’ultimo gol segnato dalla Juventus a Maignan o vice risale al 19 settembre 2021, quando Morata siglò il momentaneo vantaggio della Vecchia Signora poi raggiunta da Rebic nell’1-1 dell'”Allianz Stadium” della stagione 2021/2022.

Inoltre, contando gli ultimi cinque precedenti ufficiali, il Milan è imbattuto: tre successi e due pareggi hanno susseguito l’ultima vittoria juventina, risalente all’Epifania del 2021, quando in un “San Siro” vuoto a causa della pandemia la squadra allora allenata da Pirlo si impose per 3-1 grazie ad uno scatenato Chiesa, autore di una doppietta.