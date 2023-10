Milan-Juventus, il giudizio a sorpresa: “Partono avvantaggiati”

Nel suo pronostico per Milan-Juventus, l’ex calciatore bianconero non ha avuto alcuni dubbi nell’indicare la squadra favorita.

Terminata questa seconda sosta per le nazionali, il Milan dovrà vedersela con una serie di impegni ravvicinati piuttosto importanti per indirizzare il resto della stagione. Nel giro di appena una settimana precisa, difatti, i rossoneri affronteranno ben tre avversarie di altissimo livello: dapprima la Juventus, questa domenica 22 ottobre, poi il Paris Saint-Germain il mercoledì seguente (25) e, infine, il Napoli la domenica successiva (29).

Un filotto di match che, certamente, richiederà parecchi sforzi alla squadra di Stefano Pioli, colpita anche da alcune assenze. Samuel Chukwueze, ad esempio, le salterà tutte a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro che lo terrà in infermeria per almeno un mese. Mike Maignan e Theo Hernandez, invece, salteranno la sfida alla Vecchia Signora per squalifica.

Nonostante le premesse non siano delle migliori per il Diavolo, un ex giocatore bianconero lo vede comunque come favorito nello scontro diretto contro la squadra torinese.

Brambati non ha dubbi: “Milan favorito contro la Juventus”

Intervenuto ai microfoni di Maracanà, il programma di TMW Radio, Massimo Brambati si è esposto in merito alla prossima partita di campionato tra Milan e Juventus, indicando senza troppi dubbi la squadra rossonera come favorita in quanto “più forte sia come organico che come progetto”. Su tale giudizio non inficiano in alcun modo le assenze di Maignan e Theo Hernandez. A detta sua, a far la differenza sarà in primis “il fattore campo”, ma non solo.

Il suo pronostico sorge anche a causa dei numerosi dubbi che ripone sull’allenatore Massimiliano Allegri e sugli infortunati in casa bianconera: “Lui parla e dice che non ci sono catene, ma per me stavolta si è inceppata. Si è adirato per la ‘catena di infortuni’ qualche settimana fa, ora spero che la domanda gli venga rifatta”.

L’ex difensore della Juventus, infatti, ha da ridire sulla gestione dei calciatori alle prese con problemi fisici, in particolare Danilo e Chiesa. Il brasiliano, a detta sua, nonostante sia infortunato col Brasile “fa il 99% degli allenamenti con la Juve e si è fatto male a livello muscolare”.

Di pari passo la situazione relativa al dilungarsi del recupero dell’esterno italiano: “Per me fa sedute in cui la forza viene toccata con metodi antichi. Quando ci sono sovraccarichi certe cose le vai a pagare”.

Pur vedendo il Milan come avvantaggiato nello scontro diretto, Brambati ha chiuso il proprio intervento precisando che “il calcio è strano e ci possono essere sorprese”.