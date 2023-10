Milan-Juventus, il rossonero in dubbio: “Sente ancora dolore”

In vista della sfida contro la Juventus, Pioli dovrà fare a meno di un suo big.

Finalmente questo weekend torna la Serie A per gli appassionati del mondo del pallone: dopo la pausa nazionali, che è stata piuttosto tormentata, i club del massimo campionato italiano sono pronti per tornare di nuovo in campo, per ricominciare il proprio cammino.

Hellas Verona-Napoli, Torino-Inter, Atalanta-Genoa, ma soprattutto Milan-Juventus: la nona giornata di Serie A infatti regalerà non poche emozioni grazie al big match in programma per domenica 22 ottobre alle ore 20:45. I rossoneri di Stefano Pioli affronteranno i bianconeri di Massimiliano Allegri a San Siro.

Milan-Juventus, ancora problemi per Pioli

Milan-Juventus non sarà affatto una sfida “normale”: tra le due rose, infatti, ci saranno molti assenti, soprattuto in casa rossonera. Maignan e Theo Hernandez rientreranno per la sfida contro il Napoli, dopo che devono scontare una giornata di squalifica.

La squadra di Pioli, però, è decimata anche dagli infortuni: nelle ultime ore sembrerebbero aver recuperato Kalulu, Krunic e Okafor. I tre non saranno disponibili subito dal primo minuto, ma possono mettere minuti nelle gambe.

Uno dei giocatori a cui Pioli dovrà rinunciare è Loftus-Cheek: come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista inglese sente ancora dolore dopo l’infortunio subito contro la Lazio e sarà valutato nelle prossime ore.

Al momento, l’idea di Pioli è quella di non sforzare e provare a recuperare per la partita di Champions contro il PSG, in programma mercoledì 25 ottobre; il centrocampista ex Chelsea sta svolgendo ancora lavoro differenziato e difficilmente rientrerà in gruppo prima della partita contro la Juventus.