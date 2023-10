Milan-Juventus, solo lavoro a parte per un rossonero: le ultime da Milanello

Verso Milan-Juventus, un rossonero ha continuato a lavorare solo a parte: le ultime da Milanello verso il big match.

Conclusa la sosta per le nazionali, domani torna la Serie A. Il Milan giocherà domenica sera alle 20:45 a San Siro il big match contro la Juventus. Non è stata una vigilia facile per Stefano Pioli che, dopo la squalifica di Maignan, dovrà fare a meno anche di Sportiello tra i pali.

Il tecnico parmigiano, però, può strappare un mezzo sorriso per due recuperi in vista della sfida contro i bianconeri – anche se un top ha continuato a lavorare a parte.

Verso il big match di San Siro, le ultime da Milanello

Secondo quanto riportato da TMW, Stefano Pioli può contare sui rientri di Pierre Kalulu e Rade Krunic. I due giocatori hanno smaltito i rispettivi infortuni e sono quindi normalmente arruolabili per il big match di domenica sera. Resta ancora in dubbio, invece, la presenza di Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese è ancora alle prese con fastidi muscolari e anche oggi ha svolto lavoro personalizzato sul campo. La sua presenza per il match contro la Vecchia Signora, quindi, resta in forte dubbio.