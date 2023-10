Milan-Lazio, la moviola non ha dubbi: “Arbitraggio rivedibile”, il motivo

I rossoneri hanno battuto la Lazio nella sfida valida per la settima giornata di campionato. Arbitraggio non perfetto, la moviola del match!

Ottima prestazione da parte del Milan che ha portato a casa i 3 punti dopo la vittoria sulla Lazio. I rossoneri sono stati i padroni del campo per gran parte del match. Rafael Leao è stato fondamentale, accendendosi per ben due volte sulla fascia e portando 2 assist per i compagni che hanno sancito la vittoria finale.

I rossoneri adesso dovranno rispondere presente in Champions nella sfida contro il Dortmund per provare ad ottenere punti importanti per provare a superare il girone di ferro. La partita con la Lazio si è rivelata semplice per il direttore di gara, Davide Massa. Il suo arbitraggio risulterebbe però rivedibile in alcuni punti. La moviola del match!

Carenza di cartellini, la moviola della sfida!

Grande vittoria per un Milan che è parso convincente e con un’ottima proposta di gioco nella sfida contro la Lazio. Le due squadre si sono affrontate in maniera pulita senza commettere interventi al limite e con un grande agonismo in campo. Partita non complicata per l’arbitro Massa, diverse sono però le carenze dal punto di vista disciplinare.

Entrambi i club recriminano qualche cartellino mancato di troppo con i primi gialli giunti solamente nel secondo tempo. Calabria lamenta un giallo al 34′ in uno scontro con Zaccagni. L’ala della Lazio ha colpito in pieno volto con una gomitata l’avversario. Impatto duro, ma senza volontarietà. Da escludere sicuramente un cartellino rosso, ma il giallo sarebbe potuto arrivare.

Durante il primo tempo sono state varie le ripartenze bloccate con fallo da parte delle due squadre senza che l’arbitro abbia mai messo mano al taschino. Nel secondo tempo c’è stata più severità con ben 5 cartellini gialli (3 per il Milan, 2 per la Lazio). Bene il VAR nell’episodio che ha portato al gol di Pedro. Il fuorigioco di Immobile, autore dell’assist, c’era. Partita condotta tuttavia in maniera sufficiente da parte del direttore di gara.